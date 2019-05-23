مصابيح

ابرز ما يميز النجمة بثينة الرئيسي، انها تعرف ماذا تريد؟! لذا تختار بعناية، من مبدأ عمل واحد يكفي، تتفرغ له، تدرسه.. تعيشه.. لتقول بعدها «هاكم ما تريدون من تمثيل وتشخيص وتميز».

خلال السنوات الخمس الأخيرة، راحت الفنانة بثينة الرئيسي تقلص حضورها، عبر اختيارات ذكية وعميقة وراسخة في ذاكرة المشاهد، هكذا هي في جملة تجاربها الاخيرة، ومنها «محطة انتظار» و«كحل اسود قلب ابيض» و«ذكريات لا تموت» و«صديقات العمر».

في مسلسل «الديرفة» تتقمص شخصية «فاطمة» تلك الصبية العاشقة والمعشوقة، التي تتأرجح عالية، بين الحب والحرمان، وبين العاطفة المتدفقة والهجر لذا يأتي اسم «الديرفة» بل تأتي تلك العدسة المحورية لها وهي تتأرجح على «الديرفة» صعودا.. وهبوطا.. لتعيش جميع التفاعلات والحالات، وتعيش ايضا المتغيرات، وايضا الانعكاسات الطبقية التي تحرصها من جهاد ابن خالتها.

بثينة الرئيسي في مسلسل «الديرفة» تعي جيدا اهمية الشخصية وعميقها ودلالتها.. وامكانية ان تشكل نقلة كبرى في مشوارها، لذا تشتغل عليها دراسة وحفظاً.. وايضا اداء مقرون بالحساسية العالية، واستدعاء تفاعلات تلك المرحلة، كيف لا وهي تمتلك من الارث الانساني العماني العميق ما يشبه كثيرا الحكاية والظروف والشخصية التي تمثلها وتعيشها.

شخصية «فاطمة» في «الديرفة» ليست بالشخصية الاحادية انها حصاد مرحلة.. وزمن.. وتفاعل.. وصراع طبقي.. اجتماعي.. وانساني.. وبثينة الرئيسي تستحضر كل ذلك، كما انها تعي جيدا، بأن جملة مشاهدها، هي امام قامات كبيرة، تتطلب منها اداء استثنائياً، بالذات، مع والدتها في المسلسل «اسمهان توفيق» وخالتها هيفاء عادل وايضا مع حسين المهدي، الذي يجتهد لمجاراة ذلك الاداء العذب الرقيق الهامس والمعبر عن الحب والشجن والعاطفة الجياشة في تلك المرحلة من تاريخنا الاجتماعي.

ثمة مجموعة من المشهديات، التي ما كان لها ان تتحقق لولا عذوبة النص والحوار، وايضا الحلول الاخراجية التي قدمها المخرج مناف عبدال، وكأنه يولد من جديد مع هذا العمل، لتجد بثينة نفسها امام كم من الفرص الاستثنائية في التجربة والانتاج لتحلق مع تلك «الديرفة» والشخصية والتجربة بعيدا.

كل ذلك، لسبب اساسي هو ان بثينة تعرف ماذا تريد، وماذا تختار، وماذا تقدم، وكيف تتعامل مع كل تجربة.

بثينة في «الديرفة» حالة وشخصية استثنائية ونموذج للعشق المقموع طبقيا واجتماعيا.. وحصاد مرحلة.

وهي تنتقل بين حالات العشق والبوح في الحلقات الاولى، الى حالات الالم والحزن والفاجعة في الحلقات التالية، عبر تطور درامي شديد العذوبة، يتطلب حالات من الاداء والتقمص والمعايشة، ومن قبلها المعرفة الحقيقية بالمرحلة.. والزمن. والظروف.

عند بثينة الرئيسي، في الاداء، هنالك ما هو مصرح.. وما هو مكنون.. بالذات في التعابير العاطفية العالية.. وهكذا في لحظات المواجهة والحزن.. والفراق.. والعقاب.. وما هو مصرح نسمعه.. وما هو مكنون نراه ونلمسه ونعيشه وهو اكثر تأثيراً من كل الكلمات.. لاننا امام اداء نجمة من نوع مختلف.. حيث البساطة المتناهية.. والمعرفة لما تريد.. ورائع ان يعرف الانسان والفنان ماذا يريد.. فيبدع ويتألق.. ويخلد.

