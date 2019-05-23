مصابيح

لماذا يعتقد المشاهد العادي، ان ما يشاهده من اعمال درامية تلفزيونية، هي واقع.. لذا يأتي الرفض.. والهجوم.. بأن هذا العمل لايمثلنا..!

الدراما التلفزيونية، هي محض خيال كاتب.. حكايات وقصص وروايات وشخصيات واحداث يقوم الكاتب بتوليفها..

وأتساءل.. لماذا قبلنا المسلسل الكوميدي التراثي «درب الزلق» ونحن نعلم جيدا أن حكايات حسين بن عاقول هي حكايات وهمية وتاريخ الكويت وشخوصه واحداثه لم تمر بها شخصيات مثل حسين بن عاقول.. وقحطه.. وغيرهما.

واليوم حينما تأتي حكايات مثل «دفعة القاهرة» للكاتبة هبة مشاري حمادة، وغيرها من المسلسلات التراثية والاجتماعية.. علينا ان نكرر أن تلك الشخصيات والاحداث هي خيال كاتب، استدعى مرحلة وظروفها ومعطياتها وايضا احداثاً تبدو قريبة الشبه.. ولكنها ليست لشخصيات واحداث بعينها.

ما احوج المشاهد، ليس في الكويت او دول الخليج العربي، بل في العالم العربي كله، ان يتجاوز فكرة ان ما يشاهده واقع.. وحقيقة.. ويقتنع أنه خيال.. وفرضيات كاتب.. وصور مخرج.. تبدأ وتنتهي مع نهاية المسلسل بعد «30» حلقة.

انها دعوة لتطوير خيال المشاهد.. واهمية ان ينظر الى التجربة باستمتاع .. وخيال.. بدلا من ان يتحول الى ناقد.. المشكلة ان الجمهور خلال رمضان يتحول الى ناقد.. وعندها تغيب المتعة.

كل ما نقوله.. استمتعوا.. او غيروا المحطة

وعلى المحبة نلتقي

