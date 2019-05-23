مصابيح

تطل النجمة فاطمة الصفي علينا خلال الدورة الرمضانية الحالية، من خلال ثلاثة اعمال، وعبر ثلاث شخصية مختلفة تذهب بها الى قضايا وموضوعات متعددة.

وهي في مستهل حديثها مع «النهار» تشير الى انها تتوقع ان تنتهي من تصوير مسلسل «دفعة القاهرة» خلال اليومين المقبلين في القاهرة مع الكاتبة هبة مشاري حمادة والمخرج علي العلي.

عندي ثلاثة اعمال درامية جديدة خلال رمضان الحالي، وسعيدة بردود الافعال التي تحصدها تلك الاعمال ومنها «انا عندي نص» مع القديرة سعاد عبدالله و«ما ادراك ما أمي» مع المتميزة الهام الفضالة وايضا «دفعة القاهرة» الذي نواصل تصويره في القاهرة، واتوقع ان ننتهي خلال يومين بحد اقصى. المسلسل تأليف هبه مشاري حمادة واخراج علي العلي وانتاج باسم عبدالأمير.

حرصت على التنويع في نوعية الشخصيات التي اقدمها، بين ما هو كوميدي اجتماعي وايضا العمق الاجتماعي، وايضا البطولة الجماعية في احدث اعمالي «دفعة القاهرة» حيث المنهجية التي تشتغل عليها الكاتبة هبة حمادة وباقتدار وتميز.

نحن نسابق الزمن من اجل انجاز هذا العمل، وما يسعدنا الاجواء الرمضانية في القاهرة، حيث العمل يتواصل على مدى 24 ساعة.

كل ما اقوله عساكم من عواده.. وامالي فور عودتي مشروع مسرحي تحت الدراسة والتحضير وكل عام وانتم بخير.

