مصابيح

اختار الفنان عبد العزيز المسلم لنفسه مسارًا مغايرًا عن معظم الدراما الكويتية من خلال عمله الذي يعرض حاليًا على شاشة تلفزيون الكويت العاصفة، حيث غلف الدراما الاجتماعية بقالب تشويقي بوليسي.

من المشهد الأولى يظهر العقيد سعود (عبد العزيز المسلم) في مطاردة مع الخارجين على القانون. ويتكرس الأسلوب التشويقي، عبر استعراض سيارات الأمن وعملية الدعم والإسناد، والمخاطر التي يتعرض لها رجال الأمن، ودورهم الذي ربما لا ينتبه إليه الكثيرون، بل حتى إنهم يعملون أحيانًا وسط طقس سيء عندما تهب عاصفة شديدة.

هنا أول إشارة إلى دلالة العنوان التي تنتقل من المعنى البيئي إلى المعنى الاجتماعي، حيث تصبح قضية اختفاء الشابة نورة بمثابة عاصفة تهدد عائلة بوراشد.

العائلة بكبيرها (الفنان القدير إبراهيم الصلال) وزوجته أم راشد (القديرة أسمهان توفيق) هي نموذج يعكس المجتمع الكويتي، فالأسرة تواجه تحديات شتى، بعضها نتيجة اختفاء ابنتهما التي خلعت زوجها خليف (عبدالله بهمن)، وبعضها مرتبط بعادات وتقاليد عامة.

فعلى سبيل المثال يتأثر الأخ الأصغر حمد (محمد الشعيبي) بالاختفاء الغامض بأخته، ويبدأ في رؤية تهيؤات تستحضرها، كما يتألم لمعايرة البعض له بذلك.

أما الأخ الأكبر راشد (مشاري البلام) فهو من ناحية يتضرر من خلع أخته لابن عمها، حيث يعاقبه العم بتأخير ترقيته، في إشارة إلى سطوة العلاقات العائلية على دولاب العمل. كما يعاني من ناحية أخرى من مشكلة عدم الإنجاب، وضغوط زوجته (غرور) من أجل ترك البيت.

لا يوجد بيت يخلو من الهموم بطبيعة الحال، فحتى سعود الضابط المرموق، والمتزوج من محامية ناجحة جدًا وفاء (شهد الياسين)، لديهما العديد من المشاكل، أهونها ضغوط العمل على علاقتهما معًا، وتعرض المحامية لمطارادت غامضة عقب كسبها لقضية مهمة، إضافة إلى خلافها مع شريكتها في مكتب المحاماة عواطف (زهرة الخرجي).

بالتالي كان لكل شخصية مأزقها الدرامي، وجاءت عاصفة اختفاء نورة بمثابة تعرية جبل الجليد، والإطار الذي تتجمع وتتضفر بسببه جميع خيوط الدراما.

وإذا كان العمل على صعيد بنيته الدرامية يعكس الهوية الكويتية، فإن كاميرا المخرج مناف عبدال نجحت أيضًا في عكس هذه الهوية بصريًا، وهو ما يظهر على سبيل المثال في اللقطات الفاصلة المتكررة التي تظهر فيها أبراج الكويت.

ونجح مناف نسبيًا في خلق إيقاع متدفق، واستثمار العقد الثانوية في تقوية الحبكة، وفتح أفق الأسئلة التي لا تنتهي حول اختفاء نورة، هل كان قرارًا ذاتيًا، هل غادرت إلى بلد آخر؟ هل ماتت أم ستعود؟

هل حدث الاختفاء بفعل فاعل؟ من يكون؟ ابن عمها وطليقها الذي تشاجر معها يوم الاختفاء، أم الشاب الذي يحبها وتقدم لخطبتها (محمد الوادي) أم رئيسها في العمل الذي رغب في الزواج منها (ناصر كرماني)؟ حتى شريحة الخدم مثل السائق سراج والخادمة سارة ليسوا بعيدين عن دائرة الاتهام.

عبر تعقيدات الشخصيات، والإيقاع الجيد، والقالب البوليسي، قدم مناف عبدال والمسلم، عملهما، وربما لا يعيبه سوى الحاجة أكثر إلى تسريع الإيقاع، والتخلص من بعض الشخصيات الرتيبة الهامشية، التي لم تقدم شيئًا لافتًا.

