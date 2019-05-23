مصابيح

قبل ظهور أسامه أنور عكاشة على ساحة الدراما.. كان مؤلفو وكتاب الدراما يقفون- دائماً- في منطقة الظل وفي أخر صفوف الشهرة- حيث كانت المسلسلات تنسب دائما مخرجيها ونجومها الكبار.. لكن هذا المبدع الكبير كان حالة خاصة جداً حيث كان ظهوره على الساحة بمثابة نقطة فارقة واستثنائية جسدت قيمة المؤلف والكاتب لهذه الدراما.. وكانت مسلسلاته تسوق باسمه... وكان اسمه على تتر أي عمل هو بمثابة شهادة نجاح لهذا العمل فنياً وجماهيريا- حيث ارتبط الجمهور العربي من المحيط الى الخليج بمسلسلاته وكان يقال: أن الناس تضبط ساعاتها على موعد عرض أعماله حيث كان المؤسس لنقله نوعية في الدراما العربية منذ نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات.

ومع توالي أعماله أصبح يحمل لقب سيد الدراما العربية وعميدها وواحداً من كبار عرابيها.. ولكثرة القضايا الاجتماعية والسياسية والقومية التي طرحها وناقشها في أعماله ولامس فيها جوهر وقلب المجتمع المصري والعربي قالوا عنه نجيب محفوظ الدراما وحمل لقب وصفه الكاتب النجم.

ورغم مكانته الرفيعة السامقة كان هذا المبدع الكبير على المستوى الانساني شخصاً بسيطاً شديد التواضع وبعيدا تماماً عن صفة الغرور والتعالي التي حاول البعض من حاسديه وأعداء نجاحه أن يصفوه بها لشدة اعتزازه بنفسه وكرامته وصلابته في التمسك بأفكاره ومبادئه ومواقفه.. وكان أول لقاء جمعني بهذا المبدع الكبير بدايات التسعينيات عبر حوار صحافي أجريته معه بعدها تعددت اللقاءات ولم تنقطع حتى رحيله.. ومن خلال ما دار بيننا من حوارات متنوعة شملت أحاديث في جوانب عديدة كانت الصورة عن قرب لهذا المبدع الكبير.

بدأ أسامة أنور عكاشة مسيرته الابداعية كاتباً للقصة والرواية عقب تخرجه من كلية الأدب جامعة عين شمس بالقاهرة عام 1962 وكانت أعماله الأدبية خلال هذه الفترة عدد من المجموعات القصصية منها: خارج الدنيا- أحلام في برج بابل- مقاطع من أغنية قديمة بعدها كتب ثلاث روايات هي منخفض الهند الموسمي- وهج الصيف- سوناتا تشرين ورواية أخيرة هي موجة حارة وكان هذا هو كل انتاجه الأدبي عبر مسيرته الابداعية ولابد أن نشير هنا الى أن أسامة فور تخرجه عمل موظفا حكوميا بعدة مؤسسات منها وزارة التربية والتعليم والعلاقات العامة بمحافظة كفر الشيخ بدلتا مصر والتي شهدت مولده وفي 25 مايو 1941 وعمل أيضا أخصائيا اجتماعيا بجامعة الأزهر واستقال من العمل الحكومي نهاية السبعينيات ليتفرغ للكتابة الدرامية التي كان قد بدأها خلال هذه الفترة.

وكانت نقطة التحول في مسيرته الابداعية عندما ترك الكتابة الأدبية ليتحول للكتابة الدرامية وسألته يوما عن السر وراء هذا التحول رغم أن كتاباته الأدبية كانت مبشرة للغاية وتشير الى قاص وروائي وكاتب أدبي واعد؟

قال: بداياتي كانت كاتب قصة وبدأت أنشر قصص وأنا مازالت طالبا بكلية الأدب جامعة عين شمس لكن من سوء حظي جاءت هزيمة يونيو 1967 وأحدثت هذه الهزيمة هزة عميقة في المجتمع المصري أعقبتها حالة من التروي والحزن وخلفت حالة من الاحباط العام وكان جيل الشباب الذي كنت انتمي اليه هو الأكثر انكسارا واحباط بعد أن كنا صدقنا وآمنا تماما بوهم القوة والقدرة على كافة المستويات والتي كان تبعثه فينا أجهزة الاعلام والحالة العامة في مصر وقتها.. وكان نتيجة وتأثير ذلك علىّ كبيراً حيث تراجعت تماماً الحركة النقدية ولم أجد أي صدى نقدي لما اكتبه والكاتب عموماً وبشكل خاص- في بداياته لا يحس بقيمة ما يكتبه ألا اذا كان هناك من يقرأ هذا الابداع وأيضا من ينقده وطالت حيرتي وعشت لخبطة فكرية ومرحلة عدم توازن.. ووجدت الحل في الدراما التلفزيونية ووجدتها الفرصة والمساحة الأكبر في الوصول بما اكتبه الى الناس ولكن بأسلوب أخر غير القراءة وانما يعتمد على المشاهدة وهو أسلوب أسهل وابسط للمتلقي فهو لن يضطر للبحث عن الكتاب وشرائه والتفرغ لقراءته

وهل كان هذا التوجه وهذا الحل حلاً عمليا خلال تلك الفترة في بداياتك؟ كان هذا هو سؤالي التالي له.. وقال: خلال تلك الفترة كان التلفزيون قد أمتد ارساله لمعظم محافظات مصر حتى في المناطق البعيدة في الريف المصري ومع لقطاعات وشرائح واسعة من المجتمع المصري وشهدت منتصف السبعينيات تحولي من الكتابة الأدبية الى الكتابة الدرامية وبدأت بأعداد ونصوص درامية عن بعض قصص المنشورة ثم تلي ذلك كتابة المسلسلات بشكل مباشر.

حظيت الأعمال الدرامية التي كتبها أسامة أنور عكاشة في بداياته الأولى ككاتب درامي بنجاح جماهيري واسع واشادة نقدية كبيرة حيث وجد فيها الجمهور اختلافاً واضحاً وكبيراً عن نوعية المسلسلات التي يشاهدها في الشكل والمضمون.. ولمس فيها النقاد- ولكن بشكل أعمق- هذا التجديد الذي أحدثه في الكتابة الدرامية حيث حاول عكاشة بقصد أن لا يتخلص تماما من وراء وملابس الأديب والكتابة الأدبية وذلك باتباعه أسلوباً أدبياً لا يعتمد بشكل مطلق على الحدوتة التقليدية للمسلسل بل أراد أن يكون النص الدرامي مشابهاً للنص الأدبي ولكن بطريقة مرئية وليست مقروءة.. والسؤال هل تعمد أسامة هذا التوجه وهذا الأسلوب ولم يخش من الاختلاف عن السائد فيواجه الفشل؟ ومن خلال حواراتنا المطولة في هذا الجانب أحاول تلخيص فكرته.. فهو كان يرى أن السير مع السائد يحقق له طموحاته في الكتابة الدرامية.. كما انه لم يكن يريد أن يكون مجرد نسخة فما هو موجود ولم يتعمد الاختلاف لمجرده المطلق بل أراد أن يحقق طموحاً ذاتياً من خلال ايجاد نص درامي وليس مجرد كتابة درامية تلفزيوني يقبل عليه المشاهد للدراما والقارئ للأدب لذلك لم يكن غريباً أن يكتب في تتر بعض مسلسلاته- على غير المعتاد عبارة النص الدرامي: أسامة أنور عكاشة وليس تأليف أو قصة وسيناريو وحوار فلان كما كان معتاداً.

وكان هذا التوجه والتجديد الذي أحدثه واستطاع أن يرسي قواعده وينتهج أسلوبه قد أحدث نقله مهمة وقفزة كبيرة للأمام في الكتابة الدرامية حقق معها نجاحاً كبير هائلاً وأصبح اسمه مرادفاً للنجاح بعد أن وجد جمهور الدراما انه أمام شكل ونوع جديد ومختلف ورائع من الدراما ومع مواصلته المشوار ومع مزيد من أبدعاته وتوالى أعماله التي حققت نجاحاً وانتشاراً واسعا أصبحت المسلسلات التي يكتبها تسوق باسمه وأصبح يحمل اسم المؤلف النجم وأصبح أجره يوازي اجر كبار النجوم من الممثلين والممثلات ولا يقل عنهم وكان هذا شيئا جديدا لم تعرفه ساحة وسوق الدراما من قبل حيث كان المؤلفين يقبعون دائما في منطقة الظل وبعيداً عن الأضواء ولا يطلبون أي مساواة من أي نوع بالمخرجين والنجوم.

ولعل أهم ما كان يميز أسامة أنور عكاشة هو الانتصار الهائل للكلمة المكتوبة والتي جعلت من المؤلف والكاتب الدرامي نجماً وهذا الجانب لا نجده ألا في الأدب وكان في هذا تحقيقاً لما سعى اليه هذا الكاتب الكبير منذ دخوله الى معترك الكتابة الدرامية وهذا ما جعل النقاد والجمهور أيضا يطلقون عليه نجيب محفوظ الدراما فقد استطاع أن يجمع ما بين جودة النص الدرامي ورقية وبين نجاحه الجماهيري الكاسح.. وسألته: كيف تعاملت مع كل هذه الألقاب العديدة التي أطلقت عليك وهل وصلت الى ذروة أحلامك في الدراما؟

قال: لا يوجد مبدع يصل الى ذروة أحلامه وطموحاته ولو أحس انه وصل الى هذه المرحلة سيصيبه الغرور ويتوقف أو ستقل درجة الجودة في أعماله.. أما من ناحية الألقاب والاشادة فهي لم تهمني ولم تستوقفني على الاطلاق ولم تكن من بين طموحاتي عندما قررت أن اتجه للدراما أنا كل ما كان يعنيني أن أرد الاعتبار للنص لأن النص هو الأساس في أي عمل ابداعي أيا كان نوعه أو المجال الذي يقدم من خلاله وهذا التوجه قائم منذ أرسطو ولم ابتكره لكنه غاب عندنا لفترات طويلة بعد أن سيطر النجوم وأصبحوا أهم الأساس في الابداع ومعهم بعض المخرجين الذين تصوروا أنهم عباقرة ويمكنهم أن يصنعوا من الفسيخ شربات وهذا غير حقيقي لأنه مهما بلغت عبقرية المخرج ومكانة وجماهيرية النجم أن يصنعوا من نص رديء وسيء عملاً ابداعياً ناجحاً.

لم تكن الكتابة في معناها المطلق هي هدف عكاشة طوال مسيرته في الكتابة الدرامية ولا كان هدفه أن تزل أعماله موجودة دائما ولم تشغله فكرة الحدوتة الدرامية لكي يكتب عملاً بل كان الباعث له دائما في كتابة أي عمل هي الفكرة والقضية التي سيطرحها ويناقشها من خلاله ولذلك نجد أنه وعبر أعماله ناقش العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية والقومية فعندما أرقته بدرجة كبيرة قضية الهوية.. هوية مصر وبدأت تساؤلاتها تدور في رأسه كتب مسلسلي اربيسك وزيزينيا وناقش قضية الحراك الاجتماعي والسياسي في مصر بعد ثورة يوليو 1952 وما بعد حرب أكتوبر 1973 كتب رائعته ليلي الحلمية بأجزائها الخمسة وطرح إشكالية سيادة المادة وطغيانها على القيمة وكيف تراجعت المبادئ والتقاليد لها.. كتب ضمير أبله حكمت والرايا البيضا العادل هي التي تشغله.. وفكرة الانسان المثالي في عالم متراجع أخلاقياً في أبوالعلا البشري والهم العربي في امرأة من زمن الحب والفساد في مسلسله الساخر في المشمش وكان النجاح الساحق لهذه الأعمال فنيا وجماهيريا هو الذي جعل نقاد الأدب وليس نقاد الفن يلتفتون الى أعماله ويكتبون عنها وقد أسعده هذا كثيرا وسألته عن شكل سعادته بهذا.. قال في بساطة وتواضع اشعر براحة كبيرة وأن اختياراتي من البداية لم تكن خطأ وبعد لحظة الراحة اشعر بحجم المسؤولية لان الكاتب ليس مسؤولا فقط عن ابداعه ولكن مسؤوليته الأكبر تكون عن صدى ابداعه وتأثيره في الناس وهل هو ايجابي أم سلبي.. واذا كان ايجابيا يشعر انه في الطريق الصحيح وعليه أن يواصل ويجود.. وان كل سلبيا عليه أن يتوقف ويراجع نفسه ويغير مساره.

كان معظم انتاج هذا الكاتب الكبير في مجال الدراما حيث قدم ما يزيد على الـ40 مسلسلاً في حين انه لم يكتب للسينما سوى أربعة أفلام هي كتيبة الاعدام- الهجامة- دماء على الاسفلت- تحت الصفر وثلاثة مسرحيات فقط القانون وسيادته- البحر بيضحك ليه- الناس اللي في الثالث.. وكان هذا غريبا ومثار تساؤلات.. ولماذا هذه الأعمال القليلة في مسرحيات وسينمائيات رغم النجاح الكبير الذي تحقق لها؟ وأتذكر جيداً انه ابتسم وقال مداعباً: كفاية عليا الدراما ولو فيه ناس مش شايفه كده.. وقبل أن اعلق وارد أواصل جاداً أنا لا احسب الأمور بهذا الشكل أي لابد من أن يكون تواجدي في السينما والمسرح مماثلا لكتاباتي الدرامية بالنسبة لي القضية التي أحاول طرحها ومناقشتها هي التي تفرض المجال الذي يجب أن تقدم من خلاله وما قدمته في السينما والمسرح لم يكن- في وجهة نظري- يصلح للدراما هذا الى جانب آخر أنني مقتنع تماما أن الدراما أكثر تأثيرا بحكم أنها الأكثر انتشارا والأكثر جماهيرية فمهما تحدثنا عن قيمة المسرح تظل جماهيريته محدودة والسينما رغم مكانتها وأهميتها وروعتها لا يمكن أن تطرح من خلالها قضية أو اشكالية وهم اجتماعي سياسي أو قومي يكون متطلباً لمساحة أكبر لأن العلم مهما طال وقته فلن يزيد عن ساعتين أو ثلاثة كما أنني كنت مهتما أكثر بجمهور الأسرة على اختلاف طبقاته ودرجاتي وفنانه وهو في النهاية جمهور كل المجتمع.

ورغم كل المكانة التي يحظى ويتمتع بها هذا الكاتب والمبدع الكبير فانه لم يسلم من الهجوم والاتهامات التي كانت تأتي غالبا من حاسديه أو الحاقدين على نجاحه فقالوا عنه انه ابن النظام وابن الاعلام الرسمي للدولة وأن الأجهزة هي التي منحته هذه المكانة وعندما كنت أحدثه عن هذه الاتهامات كان يضحك ويقول ساخراً أنا نفسي افهم ابن النظام دهب يبقى أزاي؟!! ويقول بنفس نبرة السخرية: يمكن أنا من اكثر الناس اللي وجه نقد للحكومة والنظام على جميع المستويات في أعماله وهل معنى أنني أقدم أعمالي من خلال الجهات الانتاجية الرسمية يبقى الاعلام بيساندني؟! والحقيقة انه لم تكن هناك في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات جهات انتاج درامية بشكل حقيقي غير الجهات الرسمية التابعة للدولة المصرية وعندما تواجدت جهات انتاج خاصة تسارعت هذه الكيانات والجهات الخاصة لتقديم أعماله ولم يكن يوما صوتا للنظام- أي نظام- ولم يضبطه احد- يوماً- مروجاً له.

قالوا عنه أيضا انه ديكتاتور ويتحكم في كل كبيرة وصغيرة تخص أعماله.. وكان عكاشة يبتسم عندما أحدثه عن هذا الاتهام ويقول: اشد ما يحزنني أن تقال عني هذه الصفة لأنني أكثر الناس ايمانا بالحرية في كل صورها وأشكالها واقصد الحرية المنضبطة ويتساءل هل اهتمامي بعملي وحرصي على أن يلتزم الممثل بالحوار وبأجواء النص والعمل أكون ديكتاتوراً؟ وهل مشاركتي مع المخرج في اختيار أبطال العمل وأنا كاتبه واعرف تماما من يصلح بأي محاولة للتمرد أو فرض وجهة نظره بحكم انه نجم أو نجمة أكون ديكتاتورا؟! اذا كان الأمر كذلك نعم فأنا ديكتاتور ومرحبا بالديكتاتورية.

أما الغرور والتعالي وهي اتهامات أطلقها هؤلاء البعض عليه بحكم انه كان شديد الاعتزاز بنفسه وكرامته وصلابته في التمسك بمبادئه وأفكاره ومواقفه فاشهد الله أنني طوال علاقتي به والتي امتدت لما يزيد على الـ25 عاماً لم أر منه ألا رجلاً بسيطاً متواضعاً واذكر أنني دعوته للحديث في ندوة نظمتها لمناقشة أحوال ومستقبل الدراما ورغم انه لم يكن يرحب كثيرا بالندوات والحوارات الاعلامية ألا انه وافق على الفور وعند موعد الندوة كان حريصا واتصل بي ابنه هشام واخبرني بمرضه وانه لن يستطيع الحضور وطلب مني أن ارفع عنه الحرج وأعفيه من الحضور فحدثته هاتفيا وطلبت منه ألا يحضر ووعدته أنني بعد الندوة سأزوره لأطمئن عليه لكني فوجئت به يرفض بشدة وقال لي بالحرف الواحد: طالما أنني وعدتك فسأحضر واحترمت كثيرا هذا الرجل الذي لم يمنعه مرضه من الوفاء بمواعيده واحترامها فهل شخص يتعامل بمثل هذه البساطة وهذا السلوك يكون متكبرا أو مغرورا متعالياً؟!!

وبقي موقف واضح وجلي يرد وينفي عنه تماما تهمة انه ابن النظام فقد كان لهذا المبدع الكبير رغبة وحلم في أن يكتب فيلما عن حرب أكتوبر وانتصارنا المجيد فيها كان عكاشة يريد أن يقدم فيلمه من خلال بطولات الجندي المصري وليس من خلال القادة فقط.. وبعد موافقة مبدئية من كل الجهات السيادية في الدولة تزعمت مؤسسة صحافية كبرى هجوماً ورغبته في كتابة هذا الفيلم وكان السبب أن أسامة أنور عكاشة ناصراً ولا يحب السادات فكيف يكتب ويقدم فيلما عن حرب أكتوبر وهذه الحرب السادات هو بطلها!! وقد سألته وقتها وبشكل حاسم وقاطع: هل أنت بالفعل ناصريا وتكره السادات؟ قال: لا أظن أن انتقاداتي الكثيرة لقرارات ومواقف وأحداث في فترة حكم عبدالناصر والتي قدمتها في عدد من أعمال يومها الحلمية خافية على احد أنا لا أساند نظاما واظلم مؤيدا له متغاضيا عن أخطائه طوال الوقت فأنا انتقد ما يستحق النقد وامتدح ما يستحق المديح وهذه مسؤولية وضمير الكاتب بصرف النظر عن أي أيديولوجية ثم كيف اكره السادات وهو صاحب قرار الحرب والانتصار في أكتوبر التي أعادت كرامة مصر والمصريين والعرب أجمعين؟ أنا انتقدت بعض سلبيات عصره مثل الفساد والتبعات السلبية لقرارات الانفتاح الاقتصادي وأيضا انتقدت سلبيات نظام الرئيس مبارك فانا لا أتعامل مع الرئاسات أو الزعامات على أنهم أنصاف ألهه وأنصاف أنبياء ولا يخطئون.

