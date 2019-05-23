مصابيح

هنالك نوعية من الأعمال السينمائية التي تعلن منذ الوهلة الأولى عن كم من المجاملات والتملق، وهذا ما كان عليه فيلم خروج 1960، الذي يتناول موضوع تأسيس دولة إسرائيل اعتمادا على نص روائي تم تحويره وتبديله، ولعلها من المرات النادرة التي يعلن بها مؤلف العمل وبطله رفضهما للفيلم ووصفه بأنه تجربة فنية مشوهة، حتى حضور مدينة القدس جاء مقحما في عدد من المشهديات من بينها تفجير فندق النبي داود .

الفيلم يتناول موضوع تأسيس دولة إسرائيل، تبدأ الأحداث على متن سفينة مليئة بالمهاجرين اليهود المتجهين إلى إسرائيل والذين يتم تحميلهم من قبرص، نجح ضابط مخابرات في إعادتهم على ظهر سفينتهم ليتم حظر المرفأ من قبل البريطانيين الذين يجب عليهم التفاوض معهم، الجزء الثاني من أحداث الفيلم يدور حول الوضع في إسرائيل حيث يتم إعلان الاستقلال والمواجهات مع العرب كذريعة لاستخدام القوة ومواجهة أصحاب الأرض بالقوة.

البناء الروائي يأخذنا الى حكاية الممرضة كاثرين كيتي فريمونت هي متطوعة أميركية في معسكر الاعتقال في كاراولوس في قبرص، حيث يحتجز البريطانيون الآلاف من اليهود - الناجين من الهولوكوست الذين لن يسمحوا لهم بالذهاب إلى فلسطين، إنهم ينتظرون بفارغ الصبر يوم تحريرهم أو يوم انتقالهم الى أرض الميعاد بالنسبة لهم .

آري بن كنعان ، أحد متمردي الهاغانا الذي كان قبطانًا في اللواء اليهودي في الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية، يحصل على سفينة شحن ويهرب 611 سجينًا يهوديًا من المخيم للقيام برحلة غير شرعية إلى فلسطين التي كانت تحت الانتداب الانكليزي، قبل اكتشافه من قبل السلطات العسكرية، عندما يعلم البريطانيون أن اللاجئين موجودون في سفينة في ميناء فاماغوستا ، فإنهم يحاصرون الميناء ويمنعونه من الإبحار، اللاجئون ينظمون إضرابا عن الطعام ، يموت فيه طبيب المخيم، ويهدد آري بتفجير السفينة واللاجئين، السلطات البريطانية تلين وتسمح للمرور الآمن للسفينة Exodu.

تحتفي كيتي بشدة بكارين هانسن كليمنت، وهي فتاة شابة دانماركية يهودية تبحث عن الأب الذي انفصلت عنه خلال الحرب. وحينما تناولت خلال حوارها القضية الصهيونية، أثارت غضب كيتي، التي كانت تأمل في تبني كارين ونقلها إلى أميركا لبدء حياة جديدة.

خلال هذا الوقت، تزداد معارضة تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية. عندها أعلن داو لانداو، عن رغبته في الانضمام إلى جماعة إرجون، وهي جماعة مقاومة صهيونية راديكالية. يذهب دوف إلى عنوان قدمه له مجند إيرغون، ليتم القبض عليه في فخ الشرطة. وبعد إطلاق سراحه، يتم الاتصال به من قبل أعضاء الإرغون، ويتم مقابلته من قِبل عم أري بن كنعان عكيفا، الذي يرأس الإرغون. وقبل أداء اليمين الدستورية. دوف يجبر عكيفا الصبي على الاعتراف بأنه كان سوندركوماندو في أوشفيتز، وأنه تم اللواط به من قبل النازيين، بسبب أنشطته .

يتم تبرئة عكيفا من قبل والد آري، باراك، الذي يرأس الوكالة اليهودية السائدة في محاولة لإقامة دولة يهودية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. إنه يخشى أن يخرج الإرغون عن مساره، ولا سيما لأن البريطانيين وضعوا ثمن رأس عكيفا.

ذهبت كارين للعيش في غان دافنا، وهي مستوطنة يهودية خيالية بالقرب من جبل تابور بالقرب من موشاف حيث نشأ آري. وقع كيتي وآري في الحب، لكن كيتي تراجعت، وشعرت كأنه غريب بعد مقابلة أسرة آري والعلم عن حبه السابق: دافنا، وهي شابة اختطفت وتعرضت للتعذيب وقتلت على أيدي العرب .

ترك كيتي، وعاد آري للمساعدة في العثور على والد كارين، تم العثور على الدكتور كليمنت في نهاية المطاف في مستشفى للأمراض العقلية في القدس. إنه في حالة انفصالية، يتم نقلة إلى حد ما على الحدود، بسبب الفظائع التي تعرض لها في معسكر الاعتقال، فقد انفصل تمامًا عن العالم الخارجي، إنه لا يعترف بكارين أو من يحيط به.

عندما قصف الإرغون فندق الملك داود في عمل إرهابي أسفر عن سقوط عشرات القتلى، تم القبض على عكيفا وسجنه في قلعة عكا وحكم عليه بالإعدام، سعيًا لإنقاذ حياة عكيفا، بالإضافة إلى إطلاق سراح مقاتلي الهاغاناه والأرجون المسجونين من قبل البريطانيين، ينظم آري خطة هروب للسجناء، ودوف الذي استعصى على الجنود الذين أسروا عكيفا، يسلّم نفسه ليتمكن من استخدام معرفته بالمتفجرات لتسهيل التحضير لمهمات جديدة، وهذه المشاهد صورت في القدس من أجل محاولة المزج بين العرب والعنف.

كل شيء يذهب وفقا للخطة، مئات السجناء، بمن فيهم عكيفا، يفرون من السجن. أصيب عكيفا بجروح قاتلة على أيدي الجنود البريطانيين بينما كان يهرب من حاجز طريق أقيم للقبض على الهاربين. آري هو أيضا يصاب بجروح خطيرة، إنه في طريقه إلى غان دافنا، حيث يقوم الدكتور ليبرمان، رئيس القرية، لمساعدته في إزالة رصاصة من رئته اليمنى، مع البريطانيين على درب آري، نُقل إلى أبو يشع، وهي قرية عربية بالقرب من غان دافنا، حيث صديقه طوال حياته، العربي طه، وهو المختار، تذهب كيتي معه وتوفر له علاجًا بعد الجراحة لإنقاذ حياته، وهنا تتطور العلاقة الرومانسية بين آري وكيتي التي نشأت نتيجة لذلك، وفي الوقت نفسه، يتم القبض على الدكتور ليبرمان من قبل البريطانيين عندما علموا أن المخيم قام بتخزين أسلحة غير قانونية داخل قرية الأطفال.

دولة إسرائيل المستقلة أصبحت الآن في مرأى من الجميع، لكن السكان الاصليين الفلسطينيين العرب بقيادة محمد أمين الحسيني، مفتي القدس الكبير، يخططون لمهاجمة غان دافنا يتلقى آري تحذيرا مسبقا من هذا الهجوم من طه، حتى عندما يقرر طه على مضض أنه يجب أن ينضم إلى المفتي الأكبر في قتال إسرائيل. يدفع بن كنعان الأطفال الصغار إلى بر الأمان في عملية إخلاء ليلية أثناء وصول مفرزة صغيرة من قوات البلماد لتعزيز دفاعات غان دافنا.

كارين، تجد دوف وتعلن عن حبها له، دوف يؤكد لها أنهم سوف يتزوجان بمجرد انتهاء الحرب، عندما عادت كارين إلى غان دافنا، تعرضت لكمين وقُتلت على أيدي عصابة من البلطجية العرب، يكتشف دوف جسدها الهامد في صباح اليوم التالي.

وفي نفس اليوم، عُثر على جثة طه معلقة في قريته، قُتلت على أيدي النازيين السابقين الذين كانوا يعملون لصالح المفتي الكبير، نجمة داود محفورة على جسده، هناك صليب معقوف وعلامة تقول يهودي مكتوبة على جدران القرية، ما يدل على كراهية العرب لليهود. دفن كارين وطه معا في قبر واحد، في مراسم الدفن، أقسم آري على أجسادهم أنه في يوم من الأيام، سيعيش اليهود والعرب معًا ويتقاسمون الأرض بسلام، ليس فقط في الموت، ولكن في الحياة أيضًا. صور الفيلم في الموقع في إسرائيل وقبرص، بعد رفض بول نيومان التغييرات المقترحة على النص من قبل المخرج بريمنغر، بل ان بول نيومان رفض التحدث لأيام مع المخرج بريمنغر. على الرغم من أن العديد من النقاد شعروا أن بول نيومان كان خاطئًا مثل آري بن كنعان، إلا أن المنتج والمخرج أوتو بريمنغر أكد أنه كان يتصور أن يلعب نيومان دورًا فقط من وقت قراءته للرواية.

عندما اشترى المخرجون السفينة التي استخدموها كسفينة للاجئين، كانت الشركة التي اشتروا منها سعيدة للغاية لدرجة أنها سلمت السفينة بطبقة جديدة من الطلاء، لسوء الحظ، لم يكن هذا مناسبًا، حيث كان من المفترض أن تبدو السفينة قديمة، لذا كان من الضروري طلاء الصدأ المزيف.

يرجع الفضل في إنجاز هذا الفيلم إلى دعم الصهيونية وعناصر دولة إسرائيل في الولايات المتحدة .

أخذ بول نيومان دور آري بن كنعان تكريما لوالده، الذي كان يهوديا.

لم يعجب ليون أوريس، مؤلف الرواية الأصلية، هذا الفيلم، ربما لأن المنتج والمخرج أوتو بريمنغر لم يخف اعتقاده بأنه كتاب مكتوب بشكل سيء مع موضوع مثير للاهتمام للغاية، كان بريمنغر وكاتب السيناريو دالتون ترومبو يشعران بالقلق بشكل خاص من تغيير ميل الرواية بشدة ضد بريطانيا، على الرغم من الجهود التي بذلوها، إلا أن الفيلم، وهو شباك ضخم في أميركا، أداؤه ضعيف في بريطانيا. كان المنتج والمخرج أوتو بريمينغر قلقًا من التحيز ضد البريطانيين في رواية ليون يوريس، وعمل بجد لتقديم سرد متكافئ للأحداث المتعلقة بميلاد دولة إسرائيل، ومع ذلك، لم يحقق هذا الفيلم نجاحًا ماليًا في المملكة المتحدة، على الرغم من أنه حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر في أماكن أخرى.

باختصار شديد نال الفيلم كثيراً من الكتابات النقدية السلبية رغم الهالة الاعلامية الضخمة التي سخرت من أجل الترويج للفيلم إلا أن تصريحات بطل الفيلم بول نيومان ضد الفيلم وأيضا المؤلف قلبت الموازين لنكون أمام فيلم يروج لدولة اسرائيل والصهيونية .

