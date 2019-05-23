عربيات ودوليات

حذر مدير برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي من ان برنامج الأغذية العالمي سوف يعلق بعض عملياته في اليمن اذا لم يحدث تقدم مع الحوثيين فيما يتعلق بوقف «سرقة المساعدات»، وكانت»CNN» كشفت في تحقيق خاص ان الحوثيين يتلاعبون بالمساعدات الدولية في الوقت الذي تحذر فيه الأمم المتحدة من ان اليمن على بعد خطوة واحدة من المجاعة بسبب الحرب. وقال بيسلي في مقابلة اجرتها معه الشبكة الاميركية ان «الأطفال الأبرياء يموتون الآن لأننا لا نستطيع ايصال المساعدات لهم»، وأرجع السبب في ذلك الى «تحويل المساعدات هذه وعدم توفر امكانية الوصول التي نحتاجها».

