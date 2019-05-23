عربيات ودوليات

طهران - واشنطن - الوكالات: اعلن وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان بعد جلسة احاطة مغلقة لنواب البرلمان حول التوترات المتصاعدة مع ايران ان الولايات المتحدة لاتسعى الى خوض حرب ضد ايران موضحا ان تعزيز الوجود العسكري في الشرق الأوسط كان يستهدف الردع. وأضاف شاناهان نحن لانهدف الى خوض حرب.. لقد قمنا بردع هجمات من خلال اعادة تهيئة اصولناـ قمنا بردع هجمات ضد اميركيين.

وقدم كل من شاناهان ووزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دنفورد الثلاثاء احاطة مغلقة لأعضاء الكونغرس حول التهديدات والتطورات الأخيرة المتعلقة بايران.

من جهته، قال السيناتور بيرني ساندرز للصحافيين أنا اخشى الى حد بعيد ان نخلق عن قصد او غير قصد وضعاً يسمح باندلاع حرب اما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام فقال للصحافيين بعد الاحاطات المغلقة ان كبار المسؤولين ابلغوا اعضاء مجلس الشيوخ بأن الهجمات الأخيرة التي استهدفت عددا من ناقلات النفط وخط انابيب تابعا لشركة ارامكو في السعودية، كانت بتعليمات من الحكومة الايرانية. لكن ديمقراطيين ادلوا بتصريحات مناقضة لما قاله غراهام ومنهم السيناتور كريس مورفي، والنائب روبن غاليغو، حيث اعتبرا ان غراهام نشر رؤية مشوّهة للاعلام عما قدمه مسؤولو الاستخبارات.

في المقابل حذرت طهران واشنطن من التداعيات المؤلمة لأي تصعيد ضدها، مع استمرار تفاقم التوتر بين البلدين. وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع شبكة سي ان ان الأميركية ستكون هناك تداعيات مؤلمة بالنسبة للجميع اذا حصل تصعيد ضد ايران، هذا امر مؤكد. وأضاف الوزير الايراني في المقابلة التي تحدث فيها بالانكليزية ليس من مصلحة ايران التصعيد. قلنا بوضوح شديد اننا لن نكون من يبدأ بالتصعيد لكننا سندافع عن انفسنا.

وتابع ان وجود كل هذه الامكانات العسكرية في منطقة بحرية صغيرة (الخليج) يشكل في ذاته عاملا لوقوع حوادث وخصوصا مع اناس يسعون الى حصول الحادث. وأضاف ظريف ينبغي التزام حذر شديد، ونعتقد ان الولايات المتحدة تمارس لعبة خطيرة جدا.

من جهته قال الرئيس الايراني حسن روحاني في خطاب نقله التلفزيون الرسمي يعلن البيت الأبيض ان على الشعب الايراني ان يخشى هجوما اميركيا، ولكن بعد ساعتين، يدفع ضغط البنتاغون الرئيس الى الاعتذار والقول: لاننوي شن حرب او هجوم ولا نسعى البتة الى محاربة الشعب الايراني. ووصف روحاني الادارة الأميركية بأنها مؤلفة من سياسيين مبتدئين ذوي افكار ساذجة وقال ان الرئيس ترامب تراجع عن تهديداته لطهران بعد ان حذره مساعدون عسكريون من خوض حرب مع طهران.

