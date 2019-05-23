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موسكو - طهران - الوكالات: اتهم نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الولايات المتحدة وبعض حلفائها بالقيام بخطوات لها علاقة بايران آملين ان يفقد احد الأطراف اعصابه.

ودعا ريابكوف في تصريح صحافي امس الى عدم «تأزيم الوضع في منطقة الخليج، كما تفعل الولايات المتحدة. وأكد ان الخطوات الأخيرة، التي قامت بها ايران لا تتناقض مع الاتفاق النووي، مضيفا ان الوقت قد حان لعقد لجنة مشتركة وبحث جملة المسائل المتراكمة.

من جهة اخرى، حذر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين من خطورة تطورات الأحداث بشأن ايران، وقال ان الوضع يتطور وفق سيناريو مقلق جدا وان التصعيد من قبل الولايات المتحدة يحمل طابعا خطيرا.

ودعت روسيا ايران الى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات الخاصة بوقف تنفيذ التزاماتها الناجمة عن الاتفاق النووي. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان موسكو تراقب عن كثب تطورات الوضع حول الاتفاق النووي الايراني بما في ذلك الانباء التي تتحدث عن قرار طهران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بأربعة اضعاف. ولاحظ البيان ان الاجراءات التي اقدمت طهران على اتخاذها ترتسم في اطار الاتفاق النووي ولاتشكل انتهاكا لأحكامه لاسيما ان هذه التطورات تجري بعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد البيان مع ذلك على ضرورة التزام الاطراف المعنية باتخاذ اجراءات محددة للحفاظ على الاتفاق النووي معربا عن الامل في الحيلولة دون حدوث مزيد من التصعيد حول ايران.

في المقابل قالت ايران انها مستعدة للالتزام بالاتفاق النووي «بنفس الطريقة» التي التزمت بها فرنسا وباقي الشركاء الاوروبيين بالاتفاق على مدى العام الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي في بيان صحافي ان «طهران لديها الاستعداد لدعم الاتفاق النووي والالتزام به بنفس الطريقة التي دعمت فيها فرنسا وشركاؤها الاوروبيون الاتفاق طيلة العام الماضي وان تبذل كل ما بوسعها لتنفيذه تماما كفرنسا». واضاف موسوي « نعتقد ان مثل هذا السلوك يجب ان يكون مقنعا للفرنسيين الذين يدعون الى دعم الاتفاق النووي بشكل كامل».

