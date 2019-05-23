عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: قال ريتشارد هاس، مستشار الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، ان الادارة الأميركية الحالية وضعت هدفين وراء سياساتها ضد ايران، لافتا على ان كلا الهدفين لن يتم تحقيقه.

وأوضح هاس في مقابلة حصرية مع شبكة CNN الاخبارية الأميركية: «هناك منطق هنا، واعتقد ان ما تريده الادارة الأميركية حاليا والدفع بسياسة الضغط على ايران في سبيل اما تغيير النظام الايراني او تغيير جذري في سياسة ايران وكلاهما متشابه وكلاهما لن يحصل».

وأضاف: «ايران تدفع بالاتجاه المعاكس، عبر الخروج من الاتفاق النووي وعبر جعل الولايات المتحدة وحلفائها غير مرتاحين على الاطلاق في المنطقة..».

ولفت هاس الى ان ايران تتراجع ان شعرت بأن ثورة العام 1979 في خطر، وقال: «نعم هذا محتمل، عبر التاريخ بما فيها الحرب العراقية الايرانية في الثمانينيات، قالت القيادة الايرانية بشكل اساسي: لن نعرض ثورة 1979 للخطر، اذا اضطررنا للقيام بتنازلات، سنقوم بتنازلات».

وتابع قائلا: «الاحتمال ممكن انه وفي ظل وطأة العقوبات سيأتي اليوم الذي سيقول فيه روحاني والمرشد الأعلى: علينا القيام بتنازلات سواء رغبنا بذلك او لا في سبيل المحافظة على الثورة، لا استبعد ذلك، ولكن لا اعتقد اننا نتجه الى حرب رغم اننا قد ندخلها بسبب خطأ في حسابات بضوء عمل كل هذه القوات بصورة متوازية..».

