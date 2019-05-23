عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اظهر استطلاع لـ«رويترز» و«ابسوس» ان نصف الأميركيين يعتقدون ان الولايات المتحدة ستدخل حربا مع ايران «في غضون السنوات القليلة المقبلة»، وذلك وسط توتر متزايد بين الدولتين. وبين الاستطلاع الذي اجرته المؤسستان في الفترة بين 17 و20 مايو الحالي انه اذا هاجمت ايران الجيش الأميركي اولا فان اربعة من كل خمسة يعتقدون ان على الولايات المتحدة الرد عسكريا بشكل كامل او جزئي.

وأظهر الاستطلاع ان نحو نصف الأميركيين (49%) عبروا عن عدم رضاهم من اسلوب معالجة ترامب للعلاقات مع ايران وأن 31% ابدوا استياءهم الشديد، واجمالا يؤيد 39% سياسة ترامب. وأوضح الاستطلاع ان51% من البالغين يشعرون بأن الولايات المتحدة وايران ستخوضان حربا خلال السنوات القليلة المقبلة مقابل 8% في استطلاع مماثل في يونيو من العام الماضي. وعلى الرغم من ان الأميركيين يشعرون بقلق من التهديد الأمني الذي تشكله ايران على الولايات المتحدة بشكل اكبر مما كانوا يشعرون به قبل عام فان قلة تؤيد توجيه ضربة استباقية للجيش الايراني.

