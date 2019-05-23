عربيات ودوليات

بغداد- د. ب. أ: استبعد المتحدث الرسمي باسم هيئة «الحشد الشعبي» النائب في البرلمان العراقي احمد الأسدي عضو كتلة «الفتح» البرلمانية امس اندلاع حرب بين ايران وأمريكا لأن خسائرها ستكون كبيرة على الطرفين. ونقل تلفزيون «الشرقية» العراقي عن الأسدي قوله «توقعاتي ان الحرب لن تقع بين ايران وأميركا لكن التصعيد سيتزايد» مشيرا الى ان الطرفين لايريدان الحرب لأن خسائرها ستكون كبيرة عليهما. وقال «واجبنا الحرص على ان لا تقع الحرب الايرانية الأمريكية، ونتعامل مع ايران على انها دولة حليفة وعلاقتنا معها تاريخية، ولن نخوض حربا بالنيابة عن دولة اخرى وليس لنا ولاء الا للعراق وليس لأية دولة اخرى».

وأضاف ان «أميركا لاتعلم كثيرا عن خفايا القوة الايرانية، وعندما تقع الحرب سنعلن موقفنا منها بصراحة وبالتأكيد سوف لن نكون مع امريكا وأن موقفنا يتحدد عندما تقع الحرب رغم اني لا اتوقع حصولها.

