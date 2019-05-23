عربيات ودوليات

أعلنت مؤسسة ماليزية غير حكومية عن تقديمها دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتسعى مؤسسة «My Aqsa» (أقصاي) إلى إدانة إسرائيل في المحافل القضائية الدولية وقالت إن الادعاء في الجنائية الدولية يتوقع الانتهاء من تحليل البيانات والأدلة في غضون أشهر قبل توجيه التهم رسميا لقادة إسرائيليين. وقال رئيس اللجنة القانونية المكلفة برفع القضية المحامي أزريل محمد أمين إنها ترتكز على العديد من القوانين والقرارات الدولية التي تجرم مصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة مستوطنات على الأراضي المغتصبة.

