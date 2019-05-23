عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلنت السعودية أن وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري سيشارك في ورشة عمل «السلام من أجل الازدهار» التي تستضيفها البحرين في يونيو القادم بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية. ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس» في ساعة مبكرة من صباح امس فإن المشاركة تأتي «استمراراً لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم، ويحقق آماله وطموحاته، وبما يعود على المنطقة بشكل عام بالأمن والاستقرار والرخاء».

وكانت الإمارات رحبت ليل الثلاثاء الأربعاء بالإعلان عن ورشة العمل، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي موقف الإمارات «السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية» مشيرة إلى أن «جهود التنمية والازدهار لا تتقاطع مع هذا الموقف بل تعززه وتدفع باتجاه الحلول السياسية الموصلة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

وكانت واشنطن والمنامة أعلنتا أن الشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية المعروفة اعلاميا باسم «صفقة القرن» سيُطلق الشهر المقبل، حيث ستستضيف البحرين، بالشراكة مع الولايات المتحدة في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو ورشة عمل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، بمشاركة سياسيين ورجال أعمال.

الى ذلك قال الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني إن استضافة بلاده لـ«ورشة السلام من أجل الازدهار» ما هو إلا استمرار لنهج المملكة في الدعم لتمكين الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في تغريدات للوزير البحريني على صفحته بتويتر، حيث قال موقف مملكة البحرين الرسمي والشعبي كان ولا يزال يناصر الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة في ارضه ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، اضافة الى دعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في كل موجب دولي وثنائي.

وتابع قائلا: «و ما استضافة مملكة البحرين للقاء «ورشة السلام من اجل الازدهار» إلا استمرار لنهجها المتواصل و الداعم لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته و تعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة. وليس هناك هدف آخر من الاستضافة».

وأضاف «ليس لدينا إلا كل التقدير والاحترام للقيادة الفلسطينية ومواقفها الثابتة لصيانة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته المشروعة، ولن نزايد عليهم او ننتقص منهم في نهجهم السلمي الشريف، وإنا على العهد باقون».

