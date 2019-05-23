عربيات ودوليات

الخرطوم- الوكالات: حضت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج على التوصل سريعا الى اتفاق بين المتظاهرين السودانيين والمجلس العسكري الحاكم حول الانتقال الى حكم مدني في البلاد معتبرة أن عدم القيام بذلك سيجعل من الصعب عليها العمل مع السلطات الجديدة. وقالت الترويكا الغربية التي سبق أن قامت بوساطة في نزاعات السودان في بيان «يحتاج السودان وعلى وجه السرعة إلى اتفاق بين الأطراف ينهي هذه الفترة من عدم اليقين وعدم الاستقرار وبناء توافق وطني في الآراء بشأن المستقبل». وأضافت في البيان الذي نشر على صفحة السفارة الاميركية في الخرطوم على فيسبوك أن «أي نتيجة لا تؤدي الي تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتضع سلطة الحكم الاساسية مع المدنيين لن تستجيب لإرادة الشعب السوداني المعبر عنها بوضوح للانتقال إلى حكم مدني» وأوضحت ان ذلك «سيؤدي هذا إلى تعقيد التعامل الدولي، وسيجعل من الصعب على بلداننا العمل مع السلطات الجديدة لدعم التنمية الاقتصادية في السودان».وتابعت الدول الثلاث «نحث الأطراف على استئناف المحادثات بسرعة و التوصل إلى اتفاق يعكس إرادة الشعب ويساعد في تسهيل الدعم الدولي».

إلى ذلك طلب المجلس العسكري السوداني مهلة 48 «ساعة للتشاور حول مقترح تقدمت به قوى الحرية والتغيير وافقت بموجبه على أن تكون رئاسة مجلس السيادة عسكرية مقابل أغلبية بسيطة للمدنيين بعضوية المجلس وقال مصدر بقوى «إعلان الحرية والتغيير» إن قوى الحرية والتغيير اقترحت بنهاية جلسة التفاوض مع المجلس العسكري في الساعات الأولى من صباح امس أن تؤول رئاسة مجلس السيادة للعسكريين على ان تتكون عضوية المجلس من ست مدنيين وخمسة عسكريين لتصبح الغلبة للمدنيين وأشار إلى أن المجلس العسكري طلب «48» ساعة للتفكير والرد على المقترح. وأكد المصدر أن قوى الحرية لن تتنازل نهائيا عن الأغلبية في المجلس السيادي وإن أبدت مرونة فيما يتصل بمنصب الرئاسة. يذكر أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير فشلا ضمن عدة جلسات تفاوض في الوصول إلى اتفاق بشأن نسب المشاركة في مجلس السيادة. في غضون ذلك هدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي» بفصل أي شخص يضرب عن العمل بعد دعوة «قوى الحرية والتغيير» إلى الاستعداد للعصيان المدني، عقب تعثر المفاوضات الخاصة بنقل السلطة إلى المدنيين. وقوى «الحرية والتغيير» هي تحالف من مجموعات معارضة تقود الاحتجاجات الشعبية في السودان منذ ديسمبر الماضي، أبرزها تجمع المهنيين السودانيين. وقال حميدتي في تصريحات مصورة «أي شخص يضرب فليذهب الى بيته فورا». وأثارت تصريحات حميدتي ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

