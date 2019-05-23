مصابيح

هي من أكثر الوزراء في الحكومة اتزاناً وهدوءاً وحزماً في اتخاذ القرارات الجريئة، كما أنها قارئة جيدة للواقع التنموي الكويتي ولديها من الأدوات العلمية القادرة على تشخيص الأزمة بعمق لوضع حلول جذرية وشاملة لها.

وفي جميع المواقع التي شغلتها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم عقيل السيد هاشم، تميز عملها بالجدية والدقة والعمل الدؤوب والقدرة على الانجاز والتفاني بالعمل بالشكل الذي يحقق استراتيجية وعمل الحكومة على المدى البعيد.

سيرة مهنية متميزة

ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية من مواليد نوفمبر عام 1969 وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في مجال المحاسبة من جامعة الكويت عام 1989، وبدأت حياتها المهنية في منصب محاسب بإدارة الشؤون المالية التابعة لوزارة التعليم العالي عام 1990 وانتقلت عام 1995 للعمل في جامعة الكويت محاسبا في إدارة الشؤون المالية ثم تدرجت في المناصب حتى تولت منصب المراقب المالي.

كما شغلت العقيل بعد ذلك منصب مدير مكتب الرقابة المالية للهيئات الملحقة في وزارة المالية ما بين عامي 2007 و2009 ثم تدرجت في مناصبها الوظيفية حتى عينت نائبا لرئيس جهاز المراقبين الماليين في سبتمبر 2015.

كما تولت العقيل عضوية مجالس عدد من الإدارات واللجان المتخصصة في جهاز المراقبين الماليين والإدارة العامة للاحصاء ووزارة المالية وشاركت في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات المحلية والإقليمية والدولية لاسيما الاجتماعات السنوية لمنظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة في الفترة بين عامي 2007 و2012.

هدوء وحزم

وتعرف العقيل خلال مسيرة عملها المهنية التي اقتربت من 30 عاماً في المواقع الحكومية المختلفة بالجدية الكبيرة في العمل والأداء المتميز، كما أن لديها شخصية قيادية تتسم بالهدوء والحزم في آن واحد.

واستطاعت العقيل خلال مسيرتها الأكاديمية والمهنية في العديد من المناصب التي شغلتها ومنها مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء، ومن بعدها نائب الرئيس لجهاز المراقبين الماليين، أن تتحول إلى أيقونة نشاط وإنجاز، وتمكنت من إنجاز العديد من الملفات العالقة، ووضعت يدها على العديد من أماكن القصور وعملت على حلها في ضوء السلطات المخولة لها.

استثمارات أجنبية

وخلال توليها منصب الإدارة المركزية للاحصاء أجرت العقيل دراسة بشأن المستثمر الأجنبي وقد أظهرت تلك الدراسة أن أكثر القطاعات نشاطا في الكويت هو قطاع الاتصالات وأن اكثر جنسية متميزة في الاستثمار في هذا القطاع هي الجنسية القطرية.

كما أظهرت الدراسة أن المعوق الاول للاستثمار في الكويت هو تصاريح العمل التي يتم بموجبها جلب العمالة الوافدة من الخارج عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتمكنت من إثبات أن أهم ميزة تجذب الاستثمار في الكويت هي دعم الوقود.

معوقات التنمية

ولأنها تؤمن بأهمية تشخيص المشكلة ووضع الحلول الجذرية والشاملة لها، فقد تمكنت العقيل من إدراك أهم متطلبات سوق العمل ومعرفة حجم قوة العمل، والحصول على مؤشرات واقعية لسوق العمل ومعرفة مخرجات التعليم وحجم الاحتياج للعمالة الوافدة ورفع المؤشرات الى متخذ القرار لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتشريعات واللوائح والمشاريع التنموية والتعرف على حجم الوظائف المتوافرة.

كما تمكنت من دراسة مستوى الدخل والانفاق الأسري للاسرة الكويتية، وعملت على توفير البيانات الاحصائية الحقيقية التي تفيد متخذ القرار في الكثير من المشروعات والتشريعات وتحديد السياسات والآليات.

واليوم وهي تتسلم مهام عملها كوزيرة دولة للشؤون الاقتصادية باتت أقرب إلى صنع القرار والعمل على إزالة معوقات التنمية بأسلوب علمي مدروس.

ولدورها المتميز في تشخيص المشاكل الاقتصادية ووضع الحلول التنموية لها، فإنها من المؤمنين بضرورة تضافر جهود جميع الجهات المنضوية تحت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية لتحقيق أجندة ورؤية كويت جديدة 2035، معبرة في الوقت ذاته عن أهمية التعاون بين ديوان الخدمة المدنية والإدارة المركزية للإحصاء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة العمل على توفير أكبر قدر من المرونة في معالجة المشكلات وتذليل كافة الصعوبات أمام تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وارتأت العقيل أن علاج خلل التركيبة السكانية يتطلب حزمة اجراءات صارمة وشاملة، بما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.

دور ملموس

وقد كان للعقيل دور ملموس في اتخاذ العديد من الإجراءات لعلاج ذلك الخلل، منها تعديل التراخيص واتخاذ قرارات تنظيمية في سوق العمل والتي من المتوقع أن تتزايد وتؤتي ثمارها خلال المرحلة القليلة القاVمة وذلك للقضاء على تلك الظاهرة التي باتت تؤرق الكويتيين جميعاً وتؤدي في الوقت نفسه إلى عرقلة جهود التنمية.

وحول دعم وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، تقول العقيل: هناك العديد من الدراسات تصدر عن الإدارة المركزية للإحصاء، كما أن هناك قاعدة بيانات يتم تغذيتها من قاعدة بيانات الخدمة المدنية والهيكلة والتي يستطيع الجميع الاطلاع عليها.

وتركز الوزيرة الهادئة الحازمة مريم العقيل على تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 وإفساح مجال أكبر أمام القطاع الخاص للعمل وفق الخطط الانمائية والتنموية السنوية ووفق رؤية تعاونية بين كافة الجهات الحكومية دون تمييز.

