مصابيح

مشروع المطلاع السكني أحد أهم المشاريع الإسكانية المزمع إنشاؤها خلال الفترة القادمة لحل المشكلة الإسكانية، والتي تقام علي مساحة 103 كيلومترات مربعة وتحتوي على 21 ألف وحدة سكنية منها 14700 قسيمة سكنية و2500 شقة سكن عمودي ، بالإضافة الى 3800 بيت حكومي، وتنقسم المناطق السكنية الى 8 ضواح سكنية 6 منها للقسائم وواحدة للبيوت وواحدة لشقق السكن العمودي وبكلفة اجمالية قدرها مليار وستمائة وخمسة وخمسون مليونا وثلاثمائة واحد عشر الف دينار.

وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل خلال فترة زمنية تستمر ما يقارب ست سنوات وتبلغ كلفة المرحلة الاولى من المشروع نحو 700 مليون دينار والمكونة من أعمال الطريق الدائري والطرق الرئيسة بين الضواحي وخدمات البنية التحتية الرئيسة شاملة المحطات الرئيسة.

والمرحلة الثانية تتضمن تنفيذ 4 ضواح سكنية (قسائم) شامله خدمات البنية التحتية والمرافق العامة والمباني الخدمية ومحطات الكهرباء الفرعية وبكلفة تقديرية 93 مليونا و915 الف دينار والمرحلة الثالثة لتنفيذ ضاحيتين سكنيتين للقسائم واخرى للبيوت الحكومية وضاحية للسكن العمودي (الشقق) شاملة خدمات البنية التحتية والمرافق العامة والمباني الخدمية ومحطات الكهرباء الفرعية بكلفة تقديرية تبلغ 857 مليونا و385 الف دينار.

والمشروع سيضم المنطقة الاقليمية الاستثمارية C، وتضم خدمات تعليمية وصحية وحكومية وأنشطة تجارية ومساحات خضراء مفتوحة وغيرها، وسيضم أيضا المنطقة الصناعية D التي تضم مناطق صناعية وحرفية.

وهذا المشروع يمثل باكورة مشاريع حل القضية الاسكانية إذ يضم 21 ألف وحدة سكنية ليكون المشروع احد أكبر مشروع في تاريخ المؤسسة الرعاية السكنية، ويقع في شمال البلاد ويبعد 40 كيلومترا عن مركز مدينة الكويت و50 عن مدينة الصبية و56 عن العبدلي و15 عن الجهراء و6 عن شمال غرب الجهراء.

