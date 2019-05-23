مصابيح

التزم «KIB» بشكل متواصل بدعم المواهب الوطنية الشابة وتعزيز المبادرات الشبابية لإثراء تجربة الكوادر الوطنية وتمكين جيل المستقبل من القادة وتقديم الدعم المادي والمعنوي للطلبة الكويتيين الذين يدرسون في الكويت أو الخارج، للاستثمار في مستقبلهم ومستقبلنا في آن واحد .

وقد قام «KIB» برعاية العديد من الفعاليات الشبابية والتي تهدف الى الشباب ومساعدتهم في مبادراتهم ومشاريعهم وذلك من منطلق برنامج الرائد للمسؤولية الاجتماعية حيث يحرص على المشاركة في مختلف المعارض الوظيفية التي تقام في الكليات الخاصة والحكومية على مدار العام، وذلك من منطلق سعي البنك في تمكين الشباب والطلبة من خلال فتح المجال أمامهم للتعرف على فرص التدريب والتوظيف المناسبة لمستقبلهم المهني.

وقدم رعايته لجميع ورش عمل برنامج لوياك BridgeWorks التدريبي بالتعاون مع مجموعة من المدربين المختصين في مجال تطوير الذات بهدف إعداد الشباب بشكل محترف لدخول سوق العمل .

كما شارك «KIB» في رعاية معرض الفرص الوظيفية بعنوان «لأنك تستاهل»، والذي قام بتنظيمه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في المبنى الرئيس للبرنامج، بهدف تعريف الشباب الكويتي على الفرص الوظيفية التي يقدمها القطاع الخاص كما شارك «KIB» في المعرض السنوي الثاني للفرص الوظيفية والدراسية الذي نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

ورعى «KIB» المؤتمر السنوي الخامس والثلاثون للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية، والذي اقيم تحت شعار «الكويت بشبابها» بمدينة دالاس الأميركية، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح .

كما وقع «KIB» علي اتفاقية شراكة استراتيجية مع «كميونتي»، والتي تعتبر مساحة عمل تعاونية وحركة اجتماعية تسمح للمبتكرين والمبدعين في الكويت أن يجتمعوا معاً للتعاون والعمل المشترك. وتمهد هذه الشراكة الطريق لتنفيذ سلسلة من مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي تستهدف الشباب في المجتمع المحلي، بهدف التشجيع على المشاركة الفعالة في المجتمع وتمكين الشباب من الوصول إلى أقصى إمكاناتهم.

ورعي البنك ملتقى جون ماكسويل الثاني لتمكين الشباب بهدف تعزيز مهارات الثقة بالنفس وتطوير الذات ومنح الشباب الأدوات والأفكار العملية لمساعدتهم على مواجهة تحديات الحياة والتغلب عليها.

وتأتي هذه الرعايات وغيرها هذه الرعاية أصبحت عنصراً رئيساً في برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك، مما يعكس التزامه الراسخ بتطوير الشباب ودعم المجتمع الطلابي المحلي، مؤكداً استمرار «KIB» في دعم الكثير من المبادرات التعليمية والأنشطة الطلابية، والذي ينبع من إيمانه القوي بأهمية دعم المواهب الكويتية الشابة وتشجيعهم على تحقيق طموحاتهم.

