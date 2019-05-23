مصابيح

حافظ بنك الخليج على موقعه الريادي في مجال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، ويواصل حرصه على المساهمة في رفعة شأن وطننا الحبيب وتحقيق الخير والرفاه لجميع أفراد المجتمع الكويتي.

ويركز برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي يتبناه البنك على قطاع التعليم وشريحة الشباب وريادة الأعمال تمكين المرأة، والصحة واللياقة البدنية، والتراث الكويتي وتعزيز الثقافة الكويتية وإرثها التراثي الغني.

وواصل بنك الخليج رعايته لمؤسسة «إنجاز» الكويت وذلك في إطار التزامه بتشجيع وتنمية المهارات المهنية للشباب في مجال الأعمال. وقد شارك بنك الخليج، حتى تاريخه، في أربعة برنامج لمؤسسة «إنجاز» العرب، و47 برنامجاً لمؤسسة «إنجاز» الكويت تتعلق بالفرص الوظيفية، و69 مخيماً إبداعياً لمؤسسة «إنجاز» الكويت، و120 ورشة عمل على المستوى العالمي في مجال ريادة الأعمال أقامتها «إنجاز» الكويت.

يتبنى بنك الخليج «برنامج أجيال لتطوير الخريجين» كبرنامج رائد بدأ عامه الرابع من تطوير رأس المال البشري. ويعمل البرنامج على اكتشاف وتعزيز المواهب الكويتية الشابة في مرحلة مبكرة من مسارهم .المهني، ويساعد في إعدادهم لتولي المناصب القيادية في القطاع المصرفي والمالي الكويتي في المستقبل، وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف المبادرات الخاصة بشهر رمضان الفضيل.

يقوم البنك كل عام بطرح مجموعة من المبادرات في إطار حملته الرمضانية. وقد ركز الإعلان التلفزيوني لبنك الخليج هذا العام، والذي تتمحور فكرته حول «تغيير الأفكار»، على الترويج للتحلي بالروح الطيبة وتعزيز الروابط العائلية. كما شارك البنك سوق «سيفكو» المركزي وبنك الطعام الكويتي في تقديم الأطعمة إلى الأسر المحتاجة، كذلك، قام موظفو البنك بالعديد من الزيارات إلى مستشفيات الأطفال للاحتفال معهم بالقرقيعان رحلة الغوص التراثية.

ويلتزم البنك بالقيام بدور الراعي الرئيس لرحلة الغوص حفاظاً على التراث الكويتي العريق كما يتم تنظيم ماراثون بنك الخليج 642 ، وتضمن سباقات لأربع مسافات (5 كلم، 10 كلم، 21 كلم، و42 كلم) بحيث استقطب جميع الفئات الساعية إلى اللياقة البدنية. وشارك في السباق مجموعات متنوعة تضمنت الأفراد ،والعائلات والفرق من مختلف الخلفيات، وضم أكثر من 130 جنسية مختلفة وبمشاركة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مبادرتها التي تحمل عنوان «أصوات لأجل اللاجئين»، وهي عبارة عن حملة توعية عبر الإنترنت تضامناً مع اللاجئين لمساعدتهم في إسماع أصواتهم وتعريف العالم بحقوقهم الإنسانية.

