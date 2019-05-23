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في مجمع البروميناد أقام مشروع خذ بيدي الثقافي المنبثق من ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان فعالية «لأنه يفرق» بالتعاون مع مجموعة بلو سيركل الغير ربحية، وهي فعالية صحية توعوية في شهر رمضان المبارك، والتي تهدف للتوعية وتقديم الدعم للمصابين بالسكري، وبرعاية من مجمع البروميناد وكل من نادي فلير الرياضي، وشركة وربة الطبية.

تهدف فعالية «لأنه يفرق» للتشجيع على ممارسة الرياضة ونشر التوعية بمرض السكري، ويقوم عليها ما يقارب الـ60 متطوعاً من شباب الكويت، كما تم توفير أجهزة رياضية مع وجود مضمار للتحفيز على أهمية الرياضة مع وجود أخصائيي تغذية لتقديم نصائح للمشاركين، وقد شارك في الفعالية ما يقارب الـ 100 مشارك يومياً من جميع الأعمار. كما شملت قسماً خاصاً للأطفال يحتوي على ألعاب هادفة وقصص تثقيفية عن السكري و رمضان. بالاضافة الى ذلك سوف يتم التبرع عن كل مشارك في هذه الفعالية بمبلغ مادي لحملة ا?فطار صائم والتي سوف تتم خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

