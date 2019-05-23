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أبناء فهد الناصر الصباح استقبلوا المهنئين بالشهر المبارك


أقام الشيخ صباح فهد الناصر الصباح وأخوانه غبقته الرمضانية بديوان والده الشيخ فهد الناصر الصباح في منطقة الأندلس، بحضور كثيف من الشيوخ والشخصيات، وتخلل الحفل أجواء اجتماعية وودية. وفي هذا الجانب قال الشيخ صباح فهد الناصر الصباح في تصريح صحفي ان هذه الاحتفالية السنوية جبلنا على اقامتها، والتي تجمع أهل الكويت، وهي تأصيلا وتعزيزا في التواصل والألفة والعلاقة الوطيدة بينهم في التزاور والتراحم في هذا الشهر الفضيل، معربا عن اعتزازه وتقديره لكل من حضر، ويلتمس العذر لمن منعته الارتباطات الرمضانية عن الحضور.


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