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ديوان العتيبي أقام غبقته الرمضانية


أقامت عائلة العتيبي في ديوانهم بكيفان غبقتهم الرمضانية بحضور حشد من الشخصيات والأهل والأصدقاء.


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