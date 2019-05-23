الناس

بحضور وكيل وزارة التعليم العالي د. صبيح المخيزيم والوكيل المساعد السابق بوزارة التعليم العالي وعمداء المعاهد الفنية د. علي العنزي ود. رشيد البغيلي وعميد كلية العلوم الادارية في الكلية الاسترالية د. ارثر كينق ورئيس رابطة الأدباء د. خالد عبداللطيف رمضان والاديب طالب الرفاعي نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية غبقة رمضانية مساء الأثنين الخامس عشر من رمضان، في أجواء رمضانية تسودها المودة والفرح بقدوم شهر الفضيل.

وقام رئيس الرابطة د. خليفة الهاجري ونائب رئيس الرابطة د. ابتسام الحمادي بتكريم عادل المسعد- الوكيل المساعد بوزارة التعليم العالي بمناسبة تقاعده والفنان د. طارق العلي نظير ما قدمه من دعم لقضايا الرابطة العادل . وعدد من أعضائها من أصحاب الانجازات العلمية والثقافية والفنية، حيث تم تكريم وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية د. حسين الحكم بصفته رئيس الرابطة السابق، وتم تكريم د.محمد الزنكوي رئيس قسم التلفزيون بصفته عضواً سابقا في الهيئة الادارية، وكذلك د.خلود الرشيدي رئيس قسم الديكور المسرحي بصفتها نائبا لرئيس الرابطة السابق ود. فاضل المويل بمناسبة اختياره ضمن لجنة تحكيم احدى المجلات العلمية الأوروبية المتخصصة في المسرح.

وتخلل اللقاء القاء رئيس الهيئة الادارية د. خليفة الهاجري كلمة الهيئة الادارية، التي أكد فيها ان الغبقة تأتي جرياً على عادة الهيئة الادارية، وحرصا على مد جسور التواصل الأخوية مع الجميع، مجددا التأكيد على ان الرابطة «ماضية قدماً كما عهدتمونا، في تحمل مسؤولياتنا، الرامية لرعاية مصالح أعضاء هيئة التدريس والدفاع عن مكتسباتهم والذود عن حقوقهم.

وأضاف الهاجري: «وكانت الرابطة كما تعلمون، قد دعمت، ومازالت تدعم مطالب الجمعيات والروابط الأكاديمية. ومضى يقول: «وأود ان أؤكد لكم ان الرابطة تتابع مع الجهات الحكومية ذات الصلة، حق أعضاء هيئة التدريس بوجود آليات ثابتة لترقي اعضاء الهيئة التدريسية، وكذلك حقهم بتأمين الدولة لنفقات تعليم أبنائهم، فضلا عن تثبيت بدل السكن ، بصرف النظر عن حق الرعاية السكنية، وكما تعلمون فانه سبق وأن تكلل تعاون رابطتنا الموقرة مع الجمعيات والروابط النظيرة بالنجاح، تشكيل لجنة مشتركة تتكون من ثمانية أعضاء، حيث تتوالى جهود اللجنة لتحقيق مطالبكم، وتلتقي دوريا بمسؤولي الدولة لهذا الغرض». في ختام الكلمة « اثنى الهاجري على عطاءات الوكيل المساعد المتقاعد عادل المسعد والدعم الدائم للفنان الدكتور طارق العلي للرابطة وجهود من سبقه في ادارة الرابطة من اعضاء الهيئة الادارية وشكر الاعلامي احمد ماتقي لادارته برنامج الغبقة بكل اقتدار وخبرة». وختم الهاجري كلمته بالتأكيد «على ثبات الرابطة الحازم على مواقفها في ضرورة التزام الجميع بتطبيق النظم واللوائح؛ ونتطلع لتكون الثقافة منارة للثقافة والأدب».

وألقى العميد للمعهد العالي للفنون المسرحية د.علي العنزي كلمة بالمناسبة قال فيها: «لقد برهنت رابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية خلال فترة وجيزة على كفاءة أعضائها، وأثبتت نفسها في الساحة النقابية، وصارت الناطق الرسمي باسم أعضاء هيئة التدريس، وصوتهم في مؤسسات الدولة، وهو شيء يستحق الاشادة، لأن المعهد العالي للفنون المسرحية لم يتضمن أي عمل نقابي قبل انشاء الرابطة».

وقال العنزي: « أفخر وبشدة واثني على بادرة المعهد العالي للفنون المسرحية في تكريم السيد عادل المسعد وكيل الوزارة الاسبق وما هو الا دليل على هذه الحالة المتقدمة من التوافق بين المؤسسة الاكاديمية ممثلة بالرابطة ورجل بهذا الحجم من التفاني الاداري والخبرة الطويلة». قام بادارة برنامج الغبقة الاعلامي النجم احمد ماتقي بكل اقتدار وتمكن.

