دوليه

تتسابق قطر مع الزمن منذ فوزها باستضافة كأس العالم في عام 2022 لتنظم نسخة غير عادية أو تقليدية بتاريخ المونديال، وبعد أعوام من العمل الجاد والمخلص افتتحت قطر الشقيقة رسمياً ستاد الجنوب بمدينة الوكرة الذي يعد الملعب الأول لمونديال 2022 من حيث بنائه بالكامل والثاني من حيث الجهوزية بعد اعادة تأهيل وتطوير ستاد خليفة الدولي الذي افتتح العام 2017. وموقع ستاد الجنوب الذي يعد من أجمل وافضل الملاعب من حيث التجهيزات بمدينة الوكرة التي تحتضن أحد أعرق الاندية الرياضية القطرية والتي سيرجع ملعب الجنوب لها عقب انتهاء مونديال 2022 .

وتم افتتاح ستاد الجنوب بحفل حكى للعالم الرياضي ان قطر على قدر كبير من الاستعداد لمونديال 2022، اذ شهد هذا اليوم مباراة نهائي كأس امير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد الذي كان على رأس الجماهير القطرية التي قالت لعالم كرة القدم، قطر تقول: الوعد 2022 .

وقال مدير مشروع ستاد الجنوب ثاني الزراع ان الملعب المونديالي الجديد الذي دخل الخدمة باستضافة نهائي كأس أمير قطر سوف يحتضن مزيداً من المباريات في قادم المواعيد والاستحقاقات الكروية، وقال الزراع إن ستاد الجنوب سيستضيف مزيداً من المباريات على مختلف المستويات المحلية والعربية والدولية في إطار حرص اللجنة العليا للمشاريع والإرث على جاهزية الملاعب المنشأة، وأن ستاد الجنوب سوف يحتضن أكثر من مباراة سنوياً على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة؛ لاختبار الجاهزية الكاملة، من أجل الوصول إلى قطر 2022. وحول افتتاح الملعب المستوحى من القوارب التقليدية التي استخدمها أهل قطر قديماً للإبحار بحثاً عن اللؤلؤ لفت إلى أنه يفخر بأن يكون ضمن فريق العمل الذي نجح في تنفيذ أول ملعب مونديال، واكد أنهم نجحوا في تغيير الثقافة القطرية وهو ما تمثل بحضور ما يقرب من 39 ألف متفرج من أصل 40 ألف هي الطاقة الاستعابية الإجمالية لستاد الجنوب بمدينة الوكرة. وستاد الجنوب من تصميم المهندسة العراقية البريطانية الراحلة زها حديد وشركة إيكوم. ويستوحي تصميمه من القوارب التقليدية التي استخدمها أهل قطر في الإبحار بحثاً عن اللؤلؤ. كما يتزين سقف الملعب باللون الأبيض المستلهم من أشرعة القوارب التقليدية التي ترمز إلى تاريخ مدينة الوكرة الساحلية وتجسد ارتباط أهلها بالبحر.

وتضمن تقنية التبريد المتطورة والسقف القابل للطيّ الاستفادة من الستاد على مدار العام. والطاقة الاستيعابية خلال البطولة: 40 ألف مشجع والمسافة من مركز مدينة الدوحة للستاد: 23 كلم.

وسيستضيف الستاد مباريات المونديال من دور المجموعات حتى الدور ربع النهائي. وبعد انتهاء البطولة، سيكون الستاد مقراً لنادي الوكرة الرياضي. وبفضل مقاعده القابلة للفك، سيخفض عدد المقاعد إلى 20 ألف مقعد عقب انتهاء منافسات البطولة، وسيتم التبرّع بمقاعد المدرجات العلوية من الستاد لتطوير مشاريع البنى التحتية الرياضية في دول مختلفة حول العالم. وتضم المنطقة المحيطة بستاد الجنوب العديد من المرافق الرياضية منها مضمار للجري وآخر للدراجات، ومساحات مخصصة لركوب الخيل، وساحات خضراء، إضافة لسوق ومرافق مجتمعية متعددة من بينها مسجد ومدرسة.

ويستخدم ستاد الجنوب تقنية تبريد مبتكرة من تصميم وتنفيذ خبراء قطريين، اذ سيعمل نظام تكييف الهواء في الستاد على تبريد منطقة مدرجات المشجعين لدرجة حرارة تصل إلى 18 درجة مئوية تقريباً عبر مخارج هواء موجودة تحت المقاعد للسماح بتدفق الهواء بسرعات منخفضة. علاوة على ذلك، ستستخدم أكثر من 100 وحدة تهوية موزعة بين المدرجات العلوية والسفلية لتبريد أرض الستاد. ويأتي مصدر تبريد الهواء في نظام تكييف الهواء في أرضية الستاد من المياه المبرّدة التي يوفرها نظام تبريد المناطق. وتبلغ السرعة القصوى لتدفق الهواء في مدرجات المشجعين 1 متر في الثانية.

ويسهل الوصول لستاد الجنوب عبر شبكة من الطرق الجديدة السريعة التي تتيح لسكان قطر وزائريها سهولة التنقل من وإلى مدينتي الوكرة والدوحة. ويخدم الستاد محطة الوكرة الواقعة ضمن نطاق الخط الأحمر لمترو الدوحة. وتبعد المحطة، التي تضم حافلات لنقل الركاب في أيام مباريات المونديال، 4.5 كلم عن الستاد. وتزود المنطقة بمحطات انتظار الباصات، وشبكة مضامير دراجات متصلة، ومسارات آمنة للمشاة. ونجح ستاد الجنوب في الحصول على ثلاث شهادات في مجال الاستدامة: ، وهي شهادة برنامج نظام تقييم الاستدامة العالمي (جي ساس) في التصميم والبناء من فئة الأربع نجوم للتصميم المستدام.

وشهادة إدارة عملية البناء من برنامج نظام تقييم الاستدامة العالمي (جي ساس) من الفئة أ تقديراً لمساعي المشروع في حماية البيئة خلال عملية البناء. وشهادة كفاءة الطاقة الموسمية لمركز الطاقة في الستاد.

