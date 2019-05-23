دوليه

أعلن مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني اول من امس تشكيلة من 23 لاعبا استعدادا لخوض منافسات بطولة كوبا أميركا التي تنطلق الشهر المقبل في البرازيل، تضم القائد ليونيل ميسي ويغيب عنها ماورو إيكاردي وغونزالو هيغواين. وقال المدرب في مؤتمر صحافي في مركز تدريب إزيزا بالقرب من بوينوس أيرس إن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، وبينهم العائدان سيرخيو أغويرو وأنخل دي ماريا، «هم من نعتبرهم الأفضل».

وبعد فترة ابتعاد عن المنتخب عقب مونديال 2018 في روسيا، خاض ميسي في مارس الماضي المباراة الودية التي خسرتها الأرجنتين أمام فنزويلا 1-3 في مدريد. ولم يلعب نجم برشلونة الإسباني إلا تلك المباراة تحت اشراف المدرب سكالوني الذي تولى المهمة بعد المونديال.وعاد الى تشكيلة المنتخب للمرة الأولى منذ الخروج من ثمن النهائي أمام فرنسا الذي توجت باللقب، دي ماريا لاعب باريس سان جرمان الفرنسي وأغويورو مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي.ولم يستدع سكالوني المهاجمين الآخرين هيغواين المعار من يوفنتوس الإيطالي الى تشلسي الإنكليزي، وإيكاردي لاعب إنتر الإيطالي الذي غاب لفترة عن صفوف الفريق بين فبراير ومطلع أبريل، على خلفية خلافات مع النادي بشأن عقده وسحب شارة القيادة منه.

والتشكيلة هي لحراسة المرمى: أغوستين ماركيسين (أميركا المكسيكي)، فرانكو أرماني (ريفر بليت)، وإستيبان أندرادا (بوكا جونيورز). للدفاع: جرمان بتسيلا (فيورنتينا الإيطالي)، خوان فويث (توتنهام الإنكليزي)، نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي)، نيكولاس تاليافيكو (أياكس الهولندي)، رنزو سارافيا (راسينغ كلوب)، راميرو فونيس موري (فياريال الإسباني)، وميلتون غاسكو (ريفر بليت).

للوسط: لياندرو باريديس وأنخل دي ماريا (باريس سان جرمان)، غيدو رودريغيز (أميركا مكسيكو)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتس الإسباني)، روبرتو بيريرا (واتفورد الإنكليزي)، رودريغو دي بول (أودينيزي الإيطالي)، إيزيكييل بالاسيوس (ريفر بليت) وماركوس أكونيا (سبورتينغ البرتغالي).

للهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي)، باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) وماتياس سواريز (ريفر بلايت).

