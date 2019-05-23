دوليه

استدعى مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان أول من أمس للمرة الأولى المدافعَين كليمان لانغليه (برشلونة الإسباني) وليو دوبوا (ليون)، والحارس مايك ماينيان (ليل)، الى التشكيلة التي تستعد لخوض مباراة ودية ومباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2020 الشهر المقبل. ويخوض المنتخب الفرنسي المتوج بطلا للعالم في مونديال روسيا 2018، مباراة ودية ضد بوليفيا في الثاني من يونيو، قبل مباراتين في تصفيات كأس أوروبا ضد تركيا وأندورا في 8 و11 منه. واستبعد ديشان حارس مرمى مرسيليا ستيف ماندندا (34 عاما) الذي كان ضمن التشكيلة التي خاضت المونديال، بينما عاد الى صفوف المنتخب مهاجم إشبيلية الإسباني وسام بن يدر.

وعلى غير العادة، تضمنت قائمة ديشان 24 لاعبا بدلا من 23، بينهم أربعة حراس للمرمى بدلا من ثلاثة، لأن الحارس الأساسي وقائد المنتخب هوغو لوريس سيخوض مع فريقه توتنهام هوتسبر الإنكليزي نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مواطنه ليفربول في الأول من يونيو. والتشكيلة هي لحراسة المرمى: ألفونس أريولا (باريس سان جرمان)، بنجامان لوكونت (مونبلييه)، هوغو لوريس (توتنهام) ومايك ماينيان (ليل). للدفاع: لوكاس دينيي وكورت زوما (إيفرتون الإنكليزي)، ليو دوبوا وفرلان مندي (ليون) كليمان لانغليه وصامويل أومتيتي (برشلونة)، بنجامان بافار (شتوتغارت الألماني) ورافايل فاران (ريال مدريد الإسباني). للوسط: نغولو كانتي (تشلسي الإنكليزي)، بليز ماتويدي (يوفنتوس الإيطالي) تانغي ندومبيلي (ليون)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنكليزي) وموسى سيسوكو (توتنهام). للهجوم: وسام بن يدر (إشبيلية)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، أوليفييه جيرو (تشلسي)، أنطوان غريزمان وتوما ليمار (أتلتيكو مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان) وفلوريان توفان (مرسيليا).

