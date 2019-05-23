دوليه

تقدمت البحرين والسعودية والامارات بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2021 لمنتخبات تحت 20 عاما، بحسب ما ذكر الاتحاد البحريني أول من امس في بيان. وجاء في البيان «تقدمت مملكة البحرين رسميا بملف مشترك مع السعودية والإمارات، بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ لتنظيم نهائيات كأس العالم للشباب (تحت 20 عامًا) 2021». وأشار الى أن تقديم الملف يأتي «ضمن إطار التعاون المتبادل بين الاتحادات الأشقاء، وحرصها على تنظيم مختلف الفعاليات الكروية الكبرى على جميع الأصعدة بما فيها الدولية، إذ تعد فكرة الملف الثلاثي المشترك هي الأولى من نوعها على المستوى الخليجي؛ لاحتضان كأس العالم لفئة الشباب، والتي ستقام سنة 2021».

وكان الاتحاد الدولي أعطى في 23 ابريل الماضي الاتحادات المنضوية الراغبة مهلة حتى (اليوم) 21 مايو الحالي للتعبير عن نيتها بالاستضافة، على ان تؤكد ترشحها في 30 أغسطس المقبل، فيما يختار مجلس «فيفا» الدولة المضيفة في الربع الاخير من العام الحالي. وأكد أمين عام الاتحاد البحريني إبراهيم البوعينين في تصريح لوكالة فرانس برس تقديم الطلب رسميا الى الفيفا، وقال «نعم، تقدمنا بطلب رسمي مشترك مع السعودية والامارات لتنظيم نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 في العام 2021، وتلقينا ردا باستلامهم الطلب رسميا».

