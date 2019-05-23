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أسامة: «خلَّصنا فقط مع قلفا»

راشد خلف
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الخميس 23 مايو 2019

أكد نائب رئيس النادي العربي أسامة حسين أن ادارة الأخضر أنهت صفقة انتقال السوري يوسف قلفا لاعب القادسية السعودي والذي سبق له أن مثل النصر الموسم قبل الماضي. ونفى أسامة في لقاء تلفزيوني كل الأخبار المنتشرة عن ارتباط العربي بأكثر من محترف، وقال: «خلصّنا فقط مع يوسف قلفا»، هنالك اجتماعات للجنة التي يرأسها وتضم أحمد موسى وخالد عبدالقدوس وسمير عبد الرؤوف لدراسة السير الذاتية واختيار المحترفين المناسبين لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل. واستغرب نائب رئيس العربي من تسريب الزمالك المصري لكتاب النادي الذي طلب فيه استعارة المهاجم العاجي رزاق سيسيه، وقال: «من الطبيعي أن تكون مراسلة الأندية عبر كتب رسمية، لكن التسريب كان من قبل النادي المصري».


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