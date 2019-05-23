محلية

نال لاعب القادسية بدر المطوع جائزة «Golden1» كأفضل لاعب محلي للموسم الرياضي (2018-2019) والتي اقيمت اول من امس تحت رعاية النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد وبحضور ممثل راعي الحفل الشيخ فهد ناصر الصباح.

واعرب المطوع في كلمة له عقب تسلمه الجائزة التي قدمها موقع «Golden1» بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب وشركة InStat عن فخره بالحصول عليها. وأكد ان هذه الجائزة تشكل حافزا للاعبين لتقديم مستويات مميزة في المواسم المقبلة، متقدما بالشكر لكل من رشح اسمه كأفضل لاعب من مدربين وجمهور واعلاميين.

ورأى ان هذا الفوز يمثل فوزا لجميع اللاعبين متمنيا استمرار هذه الجائزة للنهوض بكرة القدم الرياضية المحلية.

وجاءت جائزة افضل لاعب ناشئ من نصيب لاعب القادسية عيد الرشيدي فيما حصل لاعب القادسية يوسف ناصر على جائزة هدف الموسم فيما حصل لاعب نادي العربي حسين الموسوي على جائزة هداف الموسم وحارس العربي سليمان عبدالغفور على جائزة افضل صد للكرة.

بدوره قال مدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري في كلمة له بالمناسبة ان الجائزة تعطي مساحة للاعبين للابداع لاسيما انها تحت مبادرة شبابية وبالتعاون مع جهات حكومية وخاصة متعددة.

واعرب المطيري عن شكرة لراعي الحفل على الاهتمام بشريحة الشباب في كل المجالات ما يؤكد حرص القيادة السياسية والحكومة في دعمها للشباب ليعود بالمنفعة عليهم.

من جهته قال المسؤول الفني عن جائزة «Golden1» اسامة بيحي ان الجائزة خضعت لمعايير عالمية بالتعاون مع شركة «انستات» لاحصائيات كرة القدم اضافة الى الهيئة العامة للشباب. ولفت بيحي الى ان الجائزة مرت بعدة مراحل مبينا انه تم من ضمن المراحل اختيار اربعة لاعبين من قبل متخصصين ومدربين وصولا الى تصويت الجمهور للفوز النهائي.

