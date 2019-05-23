محلية

ليس غريبا ان يشارك الكويتيون في اي عمل تطوعي داخل او خارج الكويت فالرياضة الكويتية أسسها متطوعون في الثلاثينيات واستمرت الى ان شكلت اول حكومة فـ 1962 وانشاء دائرة (وزارة) الشؤون الاجتماعية ومن ثم الى وزارة الشؤون ومن ثم الى هيئة الرياضة في 1992 حيث اعطت الحكومة الفرصة كاملة لمن يريد ان يتطوع في ادارة الرياضة في الاندية الرياضية. فالرياضة العالمية تدار من متطوعين الى يومنا هذا.

قد تكون هذه المعلومة خافية على الكثير من الرياضيين حيث انهم لا يعلمون ان العمل كعضو بنادٍ رياضي او اتحاد رياضي او اللجنة الاولمبية انهم كلهم متطوعون يعطون من وقتهم وجهدهم الكثير من العطاء لكي يظهروا انديتهم او رياضاتهم بالصورة الفنية العالية سواء داخل الكويت او خارجها. الى هنا اكتفي بهذا الملخص عن الكويتيين لأظهر مدى إخلاصهم لبلدهم وموافقتهم على العمل في مجالس هذه الهيئات الاهلية الرياضية من غير مقابل مادي عكس بعض الدول الخليجية والعربية التي تعطي لقياداتها في هذه الهيئات الرياضية مكافآت مختلفة على الاجتماعات او المهام الرياضية قد تصل مبالغها الى اضعاف رواتبهم في اعمالهم الاصلية... وما شدني لاكتب هذه المقالة هي المعلومة التي ذكرت مؤخرا من مسؤولة قطرية بأن هناك اربعة وعشرين متطوعاً كويتياً شاركوا في تنظيم نهائي كأس امير قطر في الاسبوع الماضي بالاضافة الى متطوعين من دول اخرى... من عملي ومتابعتي القريبة من التنظيم الرياضي في دولة قطر أدرك أنهم يعانون من قلة الكوادر المتعلمة او المتخصصة في مجال ادارة المناسبات الرياضية الكبيرة وأنهما يستعينون بخبرات الرياضيين في العالم من أجل جذبهم للمشاركة في تنظيم كأس العالم بقطر في 2022.

فطبعا هذا حق مكتسب وليعلم الجميع بأن اي نشاط رياضي لا ينجح الا بوجود المتخصصين والمتطوعين فهم مكملون لبعض ولكن المهم هو كيف تؤهلهم وتعلمهم او تدربهم على المهمات الفنية والمالية والادارية واللوجستية لاي بطولة رياضية قادمة... فشكرا لقطر على اهتمامها بالكوادر التطوعية الرياضية وليعلم المنظمون ان هناك المئات او الالاف من الشباب الرياضي مستعد للعمل التطوعي الداخلي في الكويت او خارج الكويت طالما هناك تقدير وحسن معاملة معهم..... والله من وراء القصد.

