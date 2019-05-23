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تأهل فريقا المرحوم عبداللطيف الفضالة والاتحاد لأدوار خروج المغلوب بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم بعدما حققا الفوز في منافسات اليوم السادس عشر. في المباراة الاولى كان فريق الزامل للتأهيل في أشد الحاجة لتحقيق الفوز لتجنب الاقصاء المبكر، لكنه لم يحافظ على تقدمه بهدف محترفه هودي، حيث ادرك فريق المرحوم عبداللطيف الفضالة التعادل سريعا بواسطة محترفه دالي. وبهذا التعادل حجز الفضالة بطاقة العبور الاولى عن المجموعة لأدوار خروج المغلوب.

في المباراة الثانية خطف الاتحاد الليبي بطاقة التأهل بفوز مستحق على فريق هوليداي ان، بفضل رباعية كل من ابراهيم التومي ومحمد شحوت وعبدالحكيم اوميدي، بينما سجل هدفي هوليداي ان النجم الليبي طارق التايب وميزا، ليودع الفريق الخاسر الدورة بهزيمة ثالثة على التوالي. في المباراة الثالثة حقق الخليج للكابلات انتصارا على شاري كار بثنائية فامبيتا وساسا.

ويلتقي اليوم نادي المضمار مع كي اي بي، ونادي الحد مع عادل الغانم للسيارات، وفريق المرحوم حسين الرومي مع سبورتكس. ويملك المضمار اربع نقاط مقابل ثلاث لكي اي بي، وسيكون الاول بحاجة لنقطة التعادل لحسم تأهله للدور التالي، بينما سيبحث الثاني عن الفوز لخطف بطاقة العبور. في اخر مواجهتين سيحجز الفائز تأشيرة الصعود، خاصة ان الفرق الأربعة تتساوى في الرصيد بنقطتين لكل فريق. وفي مسابقة البراعم، واصل فريق المرحوم الشيخ خالد اليوسف مشوار الدفاع عن اللقب بنجاح بعدما تمكن من اجتياز عقبة الرومن تاد بهدف من دون رد، وفي لقاء مثير اخر حقق نادي التضامن الفوز على حساب نجوم البراعم بركلات الترجيح بخمسة اهداف مقابل اربعة بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل بهدف لمثله. ويتواجه اليوم اكاديمية سترايكرز مع نادي كاظمة ب فيما يلعب كلام دكاترة مع فريق المرحوم ضاري العثمان.

من جانب آخر، اكد بشار عبد الله نجم الكرة الكويتية السابق ان دورة الروضان نموذج للعمل الرياضي المتكامل من تنظيم رائع ومستوى فني عال وزخم اعلامي هائل ومن اخراج ونقل تلفزيوني الى جانب الديوانية والاستديو التحليلي.

وابدى بشار سعادته بأن يكون جزءا من الدورة بالسنوات الاخيرة كأحد ضيوف ديوانية الروضان ، مستطردا بالقول إن علاقته بالدورة ممتده لسنوات وان هناك ذكريات جميلة تربطها بها خاصة وانه كلاعب كان حريصا على الحضور للصالة ومتابعة مبارياتها.

واشار الى انه لم يشارك في دورات رمضان من قبل عندما كان لاعبا وحتى بعد الاعتزال، كاشفا عن ان مشاركته بالنسخة الحالية للدورة مع بلوغ عامها ال 40 تمثل اول مشاركة بالدورات الرمضانية.

