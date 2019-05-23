وطن النهار

كشف رئيس جمعية الجراحين، رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر، د. سلمان الصباح عن اجراء 200 عملية جراحية في المستشفى منذ شهر يناير الماضي وحتى الآن في جميع تخصصات الجراحة.

وقال سلمان الصباح في تصريح للصحافيين على هامش غبقة جمعية الجراحين بحضور وزير الصحة د باسل الصباح ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا والسفير الأميركي في الكويت لورانس سيلفرمان ومدير عام شركة بدر سلطان واخوانه عماد الزبن وحشد كبير من الأطباء فى البلاد، ان هدفنا أن تصبح مستشفى جابر أفضل المستشفيات بالمنطقة، لافتا الى أن العمل جارٍ على قدم وساق في المستشفى وعلى مستوى عالمي.

وأضاف أنه تم تشغيل جميع التخصصات الجراحية في المستشفى سواء الجراحة العامة أو جراحة المناظير أو جراحة العظام أو جراحة المسالك البولية وغيرها. وحذر الصباح من تزايد نسب انتشار مرض السمنة في البلاد، لافتا الى أن الكويت بصفة خاصة ودول الخليج بصفة عامة تعتبر من الدول المتقدمة في مجال جراحة السمنة مقارنة بدول العالم حيث إن نسبة انتشار السمنة في الكويت والخليج مرتفعة وهو مؤشر خطير.

وشدد على أهمية توعية المواطنين بمخاطر أمراض السمنة وآلية علاجها، لافتا الى أن عدد عمليات السمنة في الكويت في ازدياد، كاشفاً عن أن عدد العمليات الجراحية الخاصة بالسمنة والتي أجريت في المستشفيات الحكومية، بلغ 3 آلاف عملية جراحية خلال عامين. وأكد أن معدلات السمنة في الكويت، تبلغ وفقاً لاحصائيات منظمة الصحة العالمية 38%.

وشدد الصباح على أن وزارة الصحة تولي جراحة السمنة اهتماما خاصاً، سواء من حيث دعم البنية الأساسية بأقسام الجراحة والعمليات، أو التحديث المستمر للأجهزة والمعدات الطبية، مؤكدا أن الوزارة تعتمد أحدث بروتوكولات الرعاية الصحية، بهدف تطوير الرعاية الصحية وسلامة المرضى في هذا التخصص المهم.

وأشار الى أن دراسة أجرتها مجلة علمية عالمية أثبتت أن الكويت من أعلى الدول التي تقوم باجراء عمليات جراحة السمنة مقارنة بعدد سكانها، مشيرا كذلك الى أن هذه الاحصائيات تثبت أن الاقبال على اجراء عمليات جراحة السمنة هو دليل الأمان والثقة في هذه العمليات في الكويت.

وختم الصباح بالتأكيد على اهتمام جمعية الجراحين بتدريب الجراحين وابتعاثهم لدورات تدريبية عالمية، الى جانب اهتمامها بالطاقم التمريضي وتنظيم دورات تدريبية لصقل مهاراته، مشيرا الى اهتمام الجمعية كذلك باشراك المجتمع في العمل الصحي التطوعي خلال الفترة المقبلة، من خلال اقامة وتنظيم دورات تدريبية للمجتمع عن الخدمات الصحية.

