وطن النهار

أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أهمية الدور المحوري للنقابات الكويتية في المساهمة بالرؤية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لكويت جديدة 2035 والكويت مركز مالي وتجاري.

وأفادت وزارة الاعلام في بيان صحافي بأن الوزير الجبري قال خلال لقائه أمس الأول الثلاثاء وفدا نقابيا ان (الاعلام) مستمرة في دعم أنشطة اتحاد النقابات من خلال التغطيات والتقارير الاعلامية والبرامج المتخصصة لابراز الوجه الحضاري للكويت «تشجيعا لأبنائنا العاملين في جميع الجهات والمجالات».

وأضاف أن الحكومة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حريصة ومن منطلق وطني على دعم العمل النقابي عبر تهيئة جميع الظروف لانجاح أهدافها التي «تعود بالنفع على بلادنا العزيزة وجميع العاملين في الجهات الحكومية وفي الوقت نفسه تعبر عن الوجه الحضاري والمشرق للكويت».

على صعيد متصل أكد الجبري خلال لقائه وفدا من جمعية الاعلاميين الكويتية أن وزارة الاعلام حريصة على فتح آفاق تعاون مع الجمعية عبر الاستفادة من الخبرات وتبادل الافكار والرؤى خدمة للاعلام الكويتي.

