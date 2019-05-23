وطن النهار

أكد المستشار بالديوان الأميري الدكتور يوسف الابراهيم أهمية ودور مشروع (كفو) التابع للديوان الأميري باعتباره منصة وطنية تساهم في تطوير قدرات الشباب الكويتي مبينا أن المشروع سيعقد لقاءه السنوي في شهر اكتوبر المقبل.

جاء ذلك في تصريح للابراهيم لـ (كونا) على هامش غبقة رمضانية أقامها (كفو) في قصر السيف الثلاثاء الماضي بحضور سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان وممثلين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة وحشد من الشباب. ورأى الابراهيم ان هذا اللقاء «فرصة لتبادل الأفكار والآراء والتعارف والتعريف بمشروع (كفو) ومشاريعه القادمة» مشيرا الى ان «اللقاء السنوي المقبل لملتقى (كفو) سوف يستعرض النشاطات والتطورات التي شهدها المشروع».

واعتبر «انها فرصة سعيدة بأن نلتقي بالشباب الذين عملوا معنا في مشروع (كفو) وأيضا مع الجهات التي عملت معنا كالهيئة العامة للشباب وعدة جهات أخرى وكل من ساهم في المشروع».

يذكر أن مشروع (كفو) هو المنصة الوطنية الأولى لعرض الكفاءات الشبابية لتسهيل عملية البحث والتواصل والتعاون فيما بينهم.

