وطن النهار

أكد الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي ان رأس المال البشري هو أساس أي خطة تنموية في العالم، مشيراً الى ان رؤية صاحب السمو امير البلاد واضحة وتؤكد ضرورة التركيز على رأس المال البشري المحرك لكل عوامل تحقيق التنمية الاخرى من خلال التوجه نحو رأس المال البشري الابداعي. وأوضح المهدي على هامش ورشة العمل التي نظمتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية صباح أمس بحضور ممثلين عن بعض الجهات المعنية والمشاركة في خطة التنمية ان الامانة العامة للتخطيط وهي في طور اعداد الخطة الانمائية الثالثة تركز على الآليات الحقيقية الفعلية لدخول القطاع الخاص واشراكه بشكل واضح في تنفيذ خطة التنمية مشيرا الى ان الخطة الانمائية الخمسية الاولى ارتكزت على وضع الاطار التشريعي كما ارتكزت الخطة الخمسية الثانية على بناء البنية التحتية بينما تركز الخطة الانمائية الثالثة على كيفية دخول القطاع الخاص وقيادته للتنمية تحقيقا لرؤية الكويت بأن تتحول الحكومة من دور المشغل الى المراقب والمنظم والمحاسب.

وأضاف مهدي ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخيطيط والتنمية اعتمدت احد طرق عملية اعداد الخطة الانمائية وهي التشاركية والتشاورية بناء على ركائز خطة التنمية مشيرا الى انه تم اقامة عدة ورش تعريفية في وقت سابق شملت جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني والقطاع الخاص واليوم جاء دور الورش التخصصية التي تحدد كل ركيزة من ركائز الخطة على حدة. واكد ان ركيزة رأس المال البشري الابداعي مهمة حيث ان الاعتماد الاساسي في تحقيق رؤية صاحب السمو امير البلاد على بناء القدرات المؤسسية والفردية لرأس المال البشري مشيرا الى ان الهدف من اقامة هذه الورش هو توضيح الآليات التي سيتم اتباعها والتي تؤكد الخطة الانمائية الثالثة ليست فقط مشاريع وانما تعتمد على بناء القدرات من خلال التركيز على الفجوات السابقة والعمل على الحد منها. واعرب مهدي عن امله في الخروج من هذه الورش بالعديد من التحديات الاساسية التي يمكننا العمل على تجاوزها وان تكون السياسات المعنية في الحد من هذه التحديات واقعية مع رأس السقف المستهدف مشيرا الى ان الورشة سوف تناقش مع الشركاء بناء رأس المال البشري ومواءمته سوق العمل وكذلك دمج ذوي الاعاقة وتمكين المرأة في صنع القرار فضلا عن مناقشة الملف الاكبر هو ملف الشباب باعتبارهم جزءاً اساسياً من ركيزة رأس المال البشري. من جانبه القى مدير مكتب ادارة مشاريع خطة التنمية يوسف الغانم كلمة رحب فيها بحضور ممثلي الجهات الحكومية ورشة رأس المال البشري الابداعي ضمن اطار الورش التي يتم اقامتها لتسليط الضوء على منهجية صياغة خطط التنمية مشيرا الى ان الخطة الانمائية الثالثة التي نحن بصدد اعدادها تركز على مشاركة القطاع الخاص في الدور التشغيلي ووضع اسس الخطة القادمة من خلال بناء الاقتصاد المعرفي والتركيز على برامج توحد الجهود. واشار الى ان التركيز سيكون ايضا على تعزيز الدور الرقابي للحكومة والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة والتي يبلغ عدد المشاركين منها في خطة التنمية ما يقارب 70 جهة حكومية والعمل على ادراج قضايا اجتماعية مهمة ومنها تمكين المرأة والاهتمام بالشباب وذوي الاعاقة والتأكيد على محاور مهمة ابرزها ضمان الرفاهية المستدامة وتحسين الجهاز الحكومي والتركيز على المواطنين وتعزيز الاقتصاد المعرفي والاهتمام بمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة «اقليم الحرير». وبدورها قالت مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة اسيل المزيد ان الهيئة تحرص على المشاركة في ورش العمل التي تنظمها الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والتي تاتي في اطار منهجية وضع الخطط الانمائية في دولة الكويت واشراك الجهات الحكومية فيها. واشادت المزيد بحرص الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على دعوة واشراك الجهات الحكومية في وضع خطط التنمية والتركيز على المشاريع المدرجة بها ووضع آلية لاختيار المشاريع التي تحقق السياسات العامة للخطة وتراعي المؤشرات الدولية والمعايير المعمول بها.

