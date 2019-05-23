وطن النهار

قالت الناشطة الاجتماعية د. غادة الدويلة ان مهرجان «أنت متميز» في دورته الأولى الذي أقيم في مركز عبدالعزيز حسين في منطقة مشرف احتفى بأصحاب المبادرات والأعمال التطوعية في مختلف مجالات العمل التطوعي، معربة عن سعاتها الغامرة بالنجاح الذي حققه المهرجان في جميع المستويات الرسمية والشعبية، تحت رعاية محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، والذي أناب عنه بالحضور مختار منطقة الأندلس متعب الفجي.

وثمنت الدويلة في تصريح صحافي الرعاية الكريمة الداعمة للمهرجان من قبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، والتي كان لها أثر بالغ في نفوس اللجنة المنظمة وجميع العاملين في المهرجان، الى جانب دور وجهد مشعل المانع.

وأشارت الى أنها تعتز في الدورة الأولى للمهرجان بتكريم الشباب الكويتي الذين يعملون ويجتهدون في كل مجالات العمل التطوعي والاجتماعي، والذين يسهمون في خدمة الوطن، لافتة الى أن الدورة المقبلة للمهرجان في رمضان العام الماضي ستكون مختلفة وبحلة جديدة.

وذكرت الدويلة ان طموحاتها ومشاريعها في دعم وتشجيع كل انسان يعمل ويجتهد ويتميز من أجل هذا الوطن ستتواصل، فلكل مخلص يستحق التكريم والاحتفاء به، لاسيما ان الكويت بلد الخير والعطاء، وأميرها قائد الانسانية سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، بالتالي سوف تستمر في اقامة المزيد من دورات مهرجان «أنت متميز».

