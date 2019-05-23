وطن النهار

أكد محافظ حولي الشيخ أحمد النواف أن الكويت تعنى بدور العبادة منذ نشأتها وهي تعد احدى العلامات المميزة لدولة الكويت في العالم أجمع، مشيرا إلى أن المساجد في الكويت هي حصن حصين وملاذ آمن ورعايتها واجب ديني وعمق وطني. وأعرب النواف عن سعادته باهتمام الفرق العاملة في مسجد بلال براحة المصلين من قبل ديوان سمو ولي العهد برئاسة الشيخ مبارك فيصل الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد وبمتابعة من قبل إدارة مساجد محافظة حولي برئاسة د. خالد الحيص، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها برفقة وكيل وزارة الاوقاف لقطاع المساجد ابراهيم الخزي وعدد من قيادات وزارة الاوقاف.

وقال انه متابع جيد لأنشطة إدارة مساجد محافظة حولي، لاسيما وانها تدخل في نطاق عمل المحافظة وتقدم الخدمات لآلاف المواطنين والمقيمين بمحافظة حولي عبر أكثر من 220 مسجداً، لافتا إلى انهم يبذلون جهوداً حثيثة لخدمة رواد بيوت الله خاصة في شهر رمضان عبر المراكز الرمضانية التي يشرفون عليها، داعياً الى بذل مزيد من الجهد وابتكار العديد من الأفكار التي تصب في بوتقة راحة العباد وخدمة البلاد.

وتابع: إن محافظة حولي بكامل مؤسساتها الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني تتكاتف في شهر رمضان لدعم وزارة الأوقاف الذي يتولى الإشراف على المساجد التي تعمر بالمصلين من كل حدب وصوب، لافتاً الى أن المحافظة حريصة كل الحرص على متابعة جميع الأمور محور اهتمام الناس للسهر على راحتهم وهو جزء من عمل المحافظة.

وأعرب عن سعادته حينما يجد العشر الأواخر من الشهر الكريم تكاد تلامسنا والاستعدادات لاستقبالها من جميع أجهزة المحافظة على قدم وساق، فنرى وزارات الدولة الداخلية والإعلام والبلدية والصحة والإدارة العامة للإطفاء وإدارة الطوارئ الطبية وغيرها من أجهزة الدولة تمد يد العون لوزارة الأوقاف لإنجاح الموسم الرمضاني، في تكاتف يرسم لوحة بديعة تعكس صورة الكويت والتلاحم الاجتماعي في كل المناسبات والمواسم، سائلاً الله في هذه الليالي النورانية أن يرزق الكويت وسائر بلاد المسلمين الأمن والأمان والسلام.

يذكر ان إدارة مساجد محافظة حولي هي الاكثر فوزاً بجائزة التميز على كل إدارات وزارة الاوقاف في التميز الأوروبي وحازت ثلاث مرات على المركز الاول وثلاث مرات في المركز الثاني في اخر ستة اعوام، حيث انها تدير 227 مسجداً في نطاق المحافظة ويعمل بها حوالي 750 موظفاً منهم 600 امام ومؤذن.

