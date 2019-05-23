وطن النهار

أعلنت الأمانة العامة للأوقاف تقديم اسهامات قدرها 785 ألف دينار للجهات الحكومية والخيرية لتنفيذ مشروع ولائم إفطار الصائم داخل الكويت لعام 2019 التزاما بشروط الواقفين على عادتها السنوية.ـ وقال نائب الأمين العام للمصارف الوقفية بـ«أمانة الأوقاف» منصور الصقعبي في تصريح صحافي ان صرف ريع الأوقاف المشروطة على إفطار الصائمين يأتي سعيا من الأمانة لتنسيق الجهود وتعزيز الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والخيرية الكويتية.

وأضاف ان «أمانة الأوقاف» بصفتها الناظرة على هذه الأوقاف حريصة على تعزيز وشائج التعاون مع هذه الجهات لإقامة ولائم الإفطار طوال شهر رمضان الكريم.

وأوضح ان الامانة قدمت هذه المبالغ إلى الجهات الحكومية والخيرية المتعاونة معها في السنوات السابقة لما لديها من خبرات طويلة في هذا المجال في تقديم وجبات افطار الصائمين عالية الجودة كما ونوعا في العديد من المساجد والمواقع والمراكز التي يكثر المحتاجون من ارتيادها.

وأشار إلى الجهات الحكومية والخيرية المشاركة في تنفيذ مشروع ولائم الإفطار داخل الكويت لهذا العام وهي جمعية صندوق إعانة المرضى وجمعية الإصلاح وجمعية إحياء التراث وجمعية الشيخ عبدالله النوري ولجنة التعريف بالإسلام وبنك الكويت للطعام.

ولفت إلى تنفيذ الأمانة مشروع ولائم الإفطار خارج الكويت هذا العام عن طريق وزارة الخارجية الكويتية.

وأعرب عن شكره للواقفين على جهودهم ومساعيهم الجليلة في خدمة المجتمع والعمل الخيري ولجميع الجهات الخيرية المتعاونة في تنفيذ مصرف ولائم الإفطار الذي يعزز التكافل الاجتماعي بين المسلمين وغيرها من المشاريع الخيرية التي تهدف إلى تنفيذ شروط الواقفين ووصول الخير لأهله.

