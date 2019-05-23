مال وأعمال

اعلن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية وليد البدر اتخاذ جميع الاستعدادات لمواجهة اي طارئ يحدث في منطقة الخليج.

وكشف البدر في تصريحات للصحافيين خلال غبقة نقابة شركة البترول الوطنية والتي اقيمت مساء امس الاول بمقر صالة اتحاد عمال البترول ان المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية يكفي 25 يوما على الاقل من البنزين والمواد البترولية الاخرى.

وتابع قائلا لدينا خطط في القطاع النفطي لمواجهة كافة الاحتمالات سواء الحرب لا قدر الله او اي مشاكل تصادف الدولة، فلدينا مخزون استراتيجي يكفي 25 يوما على الاقل من المنتجات البترولية، والسوق المحلي مغطى بالكامل باذن الله.

وكشف البدر ان وحدة الكيروسين التي حدث لها الحادث المؤسف في بداية شهر ابريل تم قبل 10 ايام تشغيلها بالكامل، وهذا انجاز كبير يحسب لابناء الشركة الذين تمكنوا من ارجاع الوحدة لوضعها الطبيعي في وقت قياسي وبأقل التكاليف ومنذ 10 والامور تسير بشكل طبيعي جدا.

وردا على سؤال في حال حدوث اي طارئ هل ستتوقف محطات الوقود قال البدر ان شاء الله لن تتوقف محطات البنزين، وكما ذكرت قبل قليل ان لدينا مخزونا يكفي على الاقل 25 يوما.

وكان البدر قد هنأ العاملين بالشركة خلال الغبقة واعلن دعمه الكامل لمطالب عمال الشركة كاشفا عن الموافقة على العديد من المطالب العمالية المستحقة والتعاون الكامل مع نقابة العاملين بشركة البترول الوطنية.

وتابع قائلا تشرفنا اليوم بزيارة بيت العمال واستضافة اخواننا الزملاء نقابة العاملين في الشركة على الغبقة الرمضانية لنا، ونهنئهم بحلول شهر رمضان ونقول لهم تقبل الله طاعتكم.

واضاف البدر قائلا: نحن مستمرون في التواصل الدائم مع الاخوة في النقابة، وكما صرحنا في اكثر من مناسبة بان النقابة جزء لا يتجزأ من الادارة، وان شاء الله فهذا التواصل المتميز هو اولا واخيرا لخدمة ومصلحة العاملين في الشركة ومصلحة الشركة وتطويرها والنهوض بها والارتقاء بمستوى العمال.

واردف قائلا رئيس النقابة محمد فالح الهاجري اخ عزيز، وانا على تواصل دائم معه وينقل لي الهموم والمشاكل التي تصادف عمال الشركة، ونحن متعاونون معهم كادارة في حل المشاكل، وان شاء الله نحن بدأنا معا بداية طيبة وسيستمر التعاون ان شاء الله للارتقاء باداء الشركة والعاملين.

وردا على سؤال عن البشرى للعاملين بالشركة قال البدر هناك بشرى جديدة للعاملين بالشركة بجهود النقابة وجهود الادارة بتسكين الدرجات لموظفي الامن وستكون في شهر 6، وهناك اقرار للعديد من الامور الجديد لصالح الموظفين وذلك بالتعاون مع النقابة ولكنها تحتاج بعض الوقت، وهناك تنسيق دائم مع النقابة في تلك الامور، وان شاء الله سنبشر العاملين بها قريبا.

وعن زيارته التي تعد الاولى لرئيس تنفيذي للشركة الى بيت العمال مقر النقابة قال البدر نحن والنقابة جزء لا يتجزأ، وحتى توصيات الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم تؤكد اهمية الحرص على التواصل مع النقابة لاننا كما قلت جزء واحد ونكمل بعضنا البعض.

واردف قائلا تعاوننا هو في الاول والاخير لمصلحة العمال وحل مشاكلهم بما يصب في الارتقاء بمستوى العاملين والشركة.

واكد ان موضوع الامان في الشركة يأتي على راس اولوياته وهناك تعاون كبير مع النقابة في هذا المجال وان شاء الله الخير قادم.

دعم المطالب

ومن ناحيته قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية والتجارية بشركة البترول الوطنية باسم العيسى تشرفنا اليوم مع الزملاء من الادارة العليا للشركة بزيارة الاخوة العمال يوم غبقتهم، وهذا شرف لنا لاننا في النهاية عمال مثلهم وجميعنا شركاء في العمل ونتمنى لهم التوفيق وندعو الله ان يوفق الجميع بهذا الشهر الفضيل.

وعن دعم العمال وتحقيق مطالبهم قال العيسى نحن مع العمال بنفس القارب وعلى نفس الطاولة ولن نتأخر ابدا عن دعم حقوقهم ومطالبهم العادلة.

حقوق العمال

ومن جانبه وجه رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية محمد فالح الهاجري الشكر للرئيس التنفيذي للشركة وليد البدر ومختلف القيادات على حضورهم الغبقة الرمضانية التي اقامتها الشركة.

واكد الهاجري ان حضور الرئيس التنفيذي والنواب التنفيذيين ومختلف قيادات الشركة يدل على ان هناك ترابطا وتوافقا لمصلحة عمال الشركة، مشددا على ان دور النقابة هو المحافظة على حقوق العمال ومكتسباتهم.

وتابع الهاجري نحن متأملون خيرا برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة وليد البدر وحصلنا على اول محصول الخير، ونعد عمال الشركة بان هناك مكتسبات جديدة سوف ترى النور في القريب العاجل.

واردف قائلا نكرر الشكر للرئيس التنفيذي والنواب التنفيذيين بهذه البادرة وحضورهم اليوم الى بيت العمال.

وعن المشاكل التي تم حلها وما تمت الموافقة عليه قال الهاجري: هناك امور تمت الموافقة عليها وسنصرح عنها قريبا ان شاء الله، ووجودنا هو لاستحداث المطالب والمحافظة على حقوق العمال.

وقال الهاجري نحن راضون عن ادارة الشركة، وحضورهم اليوم هو بادرة طيبة منهم، ونحن في نقابة البترول من تقدم الينا خطوة تقدمنا نحوه 10 خطوات.

