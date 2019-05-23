مال وأعمال

ارتفعت صادرات النفط الكويتي خلال شهر مارس الماضي بنسبة 1.29 في المئة، تمثل 26 ألف برميل يومياً على أساس شهري.

ووفقاً لمبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط «جودي»، بلغ حجم صادرات النفط الكويتي في مارس 2019 نحو 2.034 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ2.008 مليون برميل في فبراير السابق له.

وعلى أساس سنوي، زادت صادرات النفط الكويتي 0.69 في المئة، علماً بأنها كانت تبلغ في مارس 2018 نحو 2.020 مليون برميل يومياً.

وعلى مستوى الإنتاج النفطي للكويت، فقد بلغ في مارس السابق 2.713 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ2.707 مليون برميل يومياً في فبراير 2019، بزيادة 6 آلاف برميل.

وسنوياً، ارتفع الإنتاج الكويتي للنفط بنحو 13 ألف برميل، عن مستوياته في مارس 2018 البالغة 2.700 مليون برميل يومياً.

