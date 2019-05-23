مال وأعمال

واصلت المؤشرات ارتفاعها الجماعي، لثاني جلسة على التوالي، حيث صعد المؤشر العام 0.1 في المئة، وارتفع المؤشران الأول والرئيس بنسبة 0.08 و 0.16 في المئة على الترتيب.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة الاتصالات بواقع 1.08 في المئة، بينما انخفضت مؤشرات 4 قطاعات أخرى يتصدرها التأمين بنحو 0.64 في المئة.

وجاء سهم «أرجان» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 13.64 في المئة، فيما تصدر سهم «التعمير» القائمة الحمراء مُتراجعاً 16.2 في المئة.

وتقلصت سيولة البورصة اليوم 11.8 في المئة إلى 25.09 مليون دينار مقابل 28.43 مليون دينار، كما تراجعت أحجام التداول 19.2 في المئة إلى 97.17 مليون سهم مقابل 120.18 مليون سهم.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 6.52 ملايين دينار مُرتفعاً 0.15 في المئة، فيما تصدر سهم «بنك الخليج» نشاط الكميات بتداول 11.89 مليون سهم مُستقراً عند سعر 301 فلس.

