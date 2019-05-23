مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن استمرار تنظيمه مبادرة إفطار الصائمين التي تتضمن توزيع وجبات إفطار يومية متكاملة للصائمين طوال شهر رمضان المبارك بمشاركة مجموعة من «أبطال KIB» من موظفي البنك المتطوعين ومجموعة حصاد التطوعية.

وبهذه المناسبة، صرح مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «أن مبادرة «KIB» لتوزيع وجبات إفطار الصائمين طيلة أيام شهر رمضان المبارك تـأتي جرياً على عادته السنوية، وذلك في إطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية بهدف تأمين الإفطار للصائمين من عرب وأجانب، لاسيما الذين يعيشون بعيداً عن أهلهم وذويهم، بالإضافة إلى حرصه على مساعدة الأسر المتعففة غير القادرة على تأمين إفطارها اليومي».

وأضاف ناجيا أن «KIB» يسعى دائماً إلى إقامة هذه المبادرة في شهر رمضان المبارك من كل عام لما تتضمنه من أهداف إنسانية ودينية ومجتمعية في آن واحد. موضحاً أنها تتماشى أيضاً مع أهداف حملته الرمضانية لهذا العام «أمل للحياة» حيث تؤكد سعيه لتعزيز قيّم الخير والأمل والمحبة والتعاون بين جميع أفراد المجتمع الكويتي.

يذكر أن توزيع وجبات إفطار الصائمين تعتبر إحدى المبادرات البارزة التي تشملها حملة «KIB» الرمضانية، والتي تتضمن مجموعة من الفعاليات الدينية والاجتماعية والخيرية والإنسانية، بما يواكب برنامج البنك المجتمعي الهادف للتأثير إيجابياً على المجتمع وأفراده من خلال تنظيم الفعاليات التي تتناسب مع عظمة وفضائل شهر الخير والعطاء.

