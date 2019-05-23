مال وأعمال

أقامت المدرسة العالمية الأميركية حفل تخرج لطلابها عن العام الدراسي 2018-2019- في فندق الريجنسي- برعايــة نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، وحضور المدير الإداري للمدرسة نورة الغانم والمدير الأكاديمي للمدرسة جوان كاننج.

وخلال كلمتها أعربت شيخة البحر عن إيمانها بقدرة الطلبة الكويتيون وامكاناتهم المتميزة التي تؤهلهم لتقديم ما تحتاجه الكويت مستقبلاً من أجل تحقيق تنمية مستدامة لا سيما في ظل مؤسسات قادرة على الاستثمار في الكوادر الواعدة وخلق فرص وظيفية مستقبلية مناسبة لها.

وقد أبدت البحر سعادتها بالتواجد وسط الحشد الكبير من الطلبة وهنأتهم على تفوقهم العلمي مؤكدة على أن طريق النجاح ما يزال طويلاً أمام الطلبة حديثي التخرج وأن الوصول إلى القمة سيكون ملئ بالتحديات ويحتاج مزيداً من الجهد والمثابرة.

وقالت البحر «إننا في بنك الكويت الوطني نولي أهمية كبري تجاه تقديم الدعم لأبنائنا الطلبة وكافة الأنشطة التعليمية والتدريبية التي تهدف الى رفع مستواهم التعليمي وتوفير كل احتياجاتهم لمواصلة مسيرة التفوق والانجاز وتحقيق طموحاتهم بما يدعم تنمية وتقدم الكويت».

وأضافت «في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية في البنك والتزامنا تجاه قطاع التعليم الذي يعد الاستثمار فيه اساساً لتطور وتنمية المجتمعات، نستقبل على مدار العام مجموعات مختلفة من طلبة المدارس والجامعات في إطار الزيارات الميدانية التي ننظمها لتعريفهم عن قرب بطبيعة العمل في القطاع المصرفي وفتح الآفاق أمامهم مستقبلاً للانضمام إلى هذا القطاع الذي يشكل عصب الاقتصاد».

وأشارت البحر إلى سعي بنك الكويت الوطني إلى منح الشباب الأولوية لما في ذلك من ضمان لتحقيق مستقبل مزدهر وهو ما يعتبره البنك واجباً وطنياً واجتماعياً واستثماراً حقيقياً في المستقبل في ظل الأنشطة المتعددة والمتخصصة لدى البنك والتي تسهم بقدر كبير في تطوير الكوادر الوطنية الطموحة.

وأكدت البحر على احتياج الكويت لطاقات وعقول وإبداعات شبابها من أجل تحقيق أهداف رؤية 2035 والتي تهدف إلى تطوير البلاد لكي تصبح مركزاً ثقافياً ومالياً وأن يكون لها الريادة عالمياً بقطاع البتروكيماويات كما أن تصبح مركزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل المعرفة المرتبطة بالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات بحلول العام 2035.

وقالت البحر «قد لا نعرف ما الذي سيحمله المستقبل، لكن التزامنا بمبدأ «التعلم مدى الحياة» هو الطريقة المؤكدة التي تجعلنا دائماً نسير في درب النجاح، فلا تجعلوا حدوداً لسقف طموحاتكم وأطلقوا العنان لطاقاتكم الإبداعية فأنتم أمل وغد هذا البلد، وبكم نستشرف مستقبل أكثر إشراقا لبلدنا الكويت الحبيبة».

واختتمت البحر كلمتها مؤكدة على أنه قد حان الوقت ليعلم الآباء أبناءهم أن الاختلاف يمثل نقطة قوة وأن عليهم أن يتقبلوا الاختلاف في الأراء والثقافات والأديان والجنسيات.

وقد أعربت كاننج خلال كلمتها عن سعادتها الغامرة لوجودها بين كوكبة متميزة من الطلبة وأولياء الأمور والإداريين وأعضاء هيئة تدريس المدرسة العالمية الأمريكية ، وأكدت خلال كلمتها التي ألقتها في الحفل على قدرة طلبة المدرسة العالمية الأميركية على مواجهة تحديات الحياة من خلال ما تعلموه من معارف ومهارات ستبقى معهم قيماً وعلماً على الدوام خلال حياتهم العملية وستساعدهم في تخطي صعوبات الحياة القادمة ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي نحو تحقيق أهدافهم.

