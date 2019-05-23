مال وأعمال

كرمت الإدارة العليا لبنك بويان عدداً من الموظفين من إدارات البنك المختلفة والذين نجحوا بيقظتهم من إفشال ومنع عملية اختراق لأجهزة وانظمة البنك المصرفية حاول احد الاشخاص من الجنسية الاوروبية القيام بها .

وشكر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك عادل الماجد موظفي البنك على ما قاموا به مؤكدا ان موارد البنك البشرية بمختلف مستوياتها وفي مختلف الإدارات لا تألوا جهداً لخدمة العملاء والحفاظ على مصالحهم .

وأكد ان ما قام به الموظفون إنما يؤكد مدى القدرات المميزة التى يتمتع بها موظفوا البنك والجهد الذي يبذلونه خلال اداء مهامهم الوظيفية .

وشارك في حفل التكريم نائب الرئيس التنفيذي عبدالله التويجري و مدير عام البنك وليد الياقوت ومدير الأمن في البنك مساعد اللوغاني إلى جانب عدد من المسؤولين .

