الاخيرة

فازت الروائية العمانية جوخة الحارثي بجائزة «مان بوكر» البريطانية عن روايتها «سيدات القمر» التي تصف مرحلة مهمة من تاريخ سلطنة عُمان، لتكون بذلك اول شخصية عربية تفوز بهذه الجائزة التي تنافس عليها هذا العام ستة اعمال متُرجمة الى اللغة الانكليزية.

وستتقاسم جوخة (41 عاما) الجائزة البالغة قيمتها 50 الف جنيه استرليني (63.5 الف دولار) مع الأكاديمية الأميركية مارلين بوث التي ترجمت الرواية من العربية الى الانكليزية.

وعن العمل الفائز، قالت رئيسة لجنة التحكيم المؤرخة والكاتبة البريطانية بيتاني هيوز انه «عمل استحوذ على القلوب والعقول على حد سواء ويستحق التأمل»، مضيفة ان الترجمة كانت ايضا دقيقة وثرية لغويا لتمزج في ايقاعها بين الشعر واللغة الدارجة.

وتلقت لجنة تحكيم الجائزة هذا العام 108 روايات كتبت بـ25 لغة مختلفة، واختارت 13 رواية فقط للقائمة الطويلة، قبل ان تستقر على ستة فقط في القائمة القصيرة.

وبجانب الرواية الفائزة، اصدرت الكاتبة الحاصلة على الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة ادنبره روايتين ومجموعتين قصصيتين وبعض قصص الأطفال، اضافة الى دراسات ادبية وأبحاث اكاديمية. وقد سبق لها الفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الرواية عام 2016.

