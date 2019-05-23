الاخيرة

مع اقتراب وقت صلاة المغرب خلال ايام شهر رمضان المبارك يصطف يوميا نحو نصف مليون صائم امام موائد الافطار في المسجد الحرام وساحاته في اكبر مائدة رمضانية في العالم انتظاراً لرفع آذان المغرب ليتناول الجميع افطارهم الذي يتسابق محبو الخير والمحسنون على تقديمه لقاصدي المسجد الحرام. وتمتد موائد ضيوف الرحمن داخل المسجد وساحاته وعلى الأسطح وتتحول الى مزيج ثقافي رائع وتجمع الصائمين من مختلف الجنسيات.

وتتولى لجنة السقاية والرفادة بامارة منطقة مكة المكرمة تنظيم الموائد الرمضانية ويتولى المستودع الخيري وعدد من المؤسسات وبعض الجهات الرسمية توزيع موائد الافطار بأسلوب منظم ومرتب بمشاركة المتطوعين والمتطوعات وأهالي مكة المكرمة.

ومع انقضاء الصلاة تتحرك فرق عمال النظافة لتجوب صحن المطاف والأروقة وساحات المسجد الحرام لرفع الموائد والقيام بأعمال النظافة. (الصورة من واس)

