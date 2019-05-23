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تسجل مصر اليوم أعلى درجات حرارة في العالم بـ45 درجة، بحسب توقعات خبراء الارصاد الجوية في مصر الذين أكدوا أن ذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد ستكون اليوم وغداً الجمعة. فيما رفعت وزارة الصحة درجة الطوارئ والاستعدادات بجميع المستشفيات، ودعت جميع المواطنين بتوخي الحذر من أشعة الشمس المباشرة، لتفادي التعرض لضربات الشمس أو فقدان الوعي.

وناشدت الوزارة الجميع بضرورة الاهتمام بتناول كميات كبيرة من السوائل والعصائر، وخاصة عصير البرتقال الطازج في السحور والإفطار.

ووصلت الحرارة في مصر أمس إلى 43 درجة، وأكدت وزارة الصحة أنه تم تجهيز مستشفيات الحميات الرئيسة بالمحافظات المختلفة والمجهزة بغرف الاحتباس الحراري لاستقبال الحالات المصابة من ضربات الشمس القوية، كما تم رفع درجة الاستعداد بـ43 مستشفى حميات و67 قسم حميات بالمستشفيات العامة والمركزية.

وحذر أطباء مصريون من مخاطر التعرض لأشعة الشمس بالتسبب في انخفاض ملحوظ بضغط الدم والدوخة الشديدة وعدم الاتزان وضيق في التنفس وزيادة ضربات القلب بشكل ملحوظ وصداع شديد واحمرار في الجسم وخاصة الوجه.

وقال مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية د. محمود شاهين إن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون على جميع المناطق المصرية، مضيفاً أن ذروة الموجة الحارة اليوم الخميس ومتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لأقصى ارتفاع لها وتسجل 45 درجة.

وكشف أنه من المتوقع أن تنكسر الموجة الحارة السبت المقبل بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات.

وناشد المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال ومرضى الضغط البقاء في المنازل وعدم الخروج تزامناً مع ذروة الموجة الحارة، مناشدا المواطنين بالإكثار من شرب السوائل عقب الإفطار مباشرة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والتعرض للشمس على فترات طويلة على مدار اليوم، وارتداء غطاء الرأس، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بالإجهاد الحراري.

