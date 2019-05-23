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الوفيات


فاطمة عبدالستار سالم مبارك، زوجة غازي فيصل الفرحان، (46 عاماً)، شيعت، الرجال: جابر الأحمد، ق1، ش110، م17، ت: 99533079، النساء: الفردوس، ق6، ش1، ج9، م20، ت: 99125625
عائشة عبدالعزيز محمد الخليفي، زوجة ذياب صالح الذياب، (75 عاماً)، شيعت، الرجال: الشامية، ق4، م5، شارع عبدالله زكريا الأنصاري، ت: 97979055، النساء: الفيحاء، ق2، ش27، م14
عبدالله أحمد حمزه محمد حيدر، (31 عاماً)، شيع، الرجال: الجابرية، حسينية البلوش، ت: 99993321، النساء: الجابرية، ق9، ش16، م15
رقية عباس حسين شموه، أرملة محمد عبدالجادر المقهوي، (67 عاماً)، شيعت، الرجال: المسايل، مسجد حسن الزلزلة، ق5، ش350، ت: 99012909، النساء: الرميثية، ق2، حسينية الزهراء
عدنان مصطفى حسين شولي، (38 عاماً)، شيع، الرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، ت: 66119050، النساء: الرميثية، ق9، شارع أسامة بن زيد، جادة 93، م38، ت: 99776554
منى حسين علي الدشتي، (55 عاماً)، شيعت، الرجال: ميدان حولي، الحسينية الأشكنانية (بعد الإفطار)، ت: 99448518، النساء: بيان، ق11، ش1، م19، جادة 9، ت: 99108014
وحش راشد الحويلي، أرملة مشل محمد ضاحي المطيري، (92 عاماً)، شيعت، الرجال: صباح الناصر، ق6، ش47، م70، ت: 99540888، النساء: صباح الناصر، ق6، ش46، م59
فهد محمد فالح علي الهاجري، (44 عاماً)، شيع، الرجال: ديوان آل عايد، القصور، ق7، امتداد جسر صبحان، أسواق القرين، ت: 50200006، النساء: القصور، ق7، ش36، م21 (منزل النائب السابق ماضي العايد الهاجري)، ت: 50866186
عبدالله عبدالعزيز عبدالله البحر، (56 عاماً)، شيع، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ديوان البحر، مقابل شارع الرياض، ت: 22524573، النساء: السالمية، ق11، شارع خالد زيد الخالد، م24، ت: 25638339
إنا لله وإنا إليه راجعون


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