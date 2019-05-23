أول النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في قصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كذلك استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

الى ذلك، استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان امس عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الازهر الأسبق الاستاذ الدكتور احمد عمر هاشم وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

ورحب سموه بفضيلته ضيفا عزيزا في بلده الثاني دولة الكويت مشيدا بجهوده الإيجابية في خدمة الإسلام وبإسهاماته الثرية في المجالات الدينية والدعوية والفكرية والتعليمية متمنيا لفضيلته دوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه، أشاد فضيلته بمكانة الكويت الدولية وبمواقفها المشرفة وبجهودها المباركة تجاه قضايا امتيها العربية والإسلامية وما تبذله من جهود حثيثة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز قيم السلام بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ذخرا للبلاد وقائداً للعمل الإنساني.

واثنى هاشم على دور الكويت الريادي وبعطائها المتميز في مجالات العمل الإنساني والخيري والتنموي في مختلف اصقاع الأرض داعيا المولى العلي القدير ان يعيد هذا الشهر الكريم على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا باطراد التقدم والرخاء والاستقرار.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل السعود الصباح.

