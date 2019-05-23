الأولى

اعلنت وزارة الداخية امس ان الادارة العامة للمرور الغت أكثر من 538 ألف رخصة قيادة للمقيمين. وقالت في بيان لها امس أن آخر إحصائية لعدد رخص القيادة المسجلة للمواطنين والمقيمين بلغت 1.360.148، موضحة أن رخص المواطنين تبلغ 621.744، في حين تبلغ رخص المقيمين 738.404 موزعة بين رخصة خاصة وعامة ولا تشمل الرخص الإنشائية ورخص الدراجات النارية. واكدت الوزارة أن الإدارة العامة للمرور تطبق القواعد والشروط على راغبي استخراج رخص السوق، وأنها تقوم بإلغاء أي رخصة يتبين أنها مخالفة لتلك القواعد، أو أن الشروط لم تعد تنطبق على حائزها، منوهةً الى أن تجديد موعد اختبار الرخص يتم حالياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد نقله نوعية في آليات استخراج وتجديد رخص القيادة، مشيرةً إلى أن الحملات المرورية تفحص جميع رخص القيادة وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

من جانب آخر أكدت وزارة الداخلية أن الحركة المرورية في المنافذ البرية طبيعية، نافية وجود أي ازدحام، وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان حول ما تم تداوله من أن هناك ازدحاما شديدا في المنافذ البرية، إن ذلك عار عن الصحة.

وأوضحت أن الحركة المرورية طبيعية ولا يوجد أي ازدحام في منفذي السالمي والنويصيب، وأن مقطع الفيديو المتداول قديم ويعود لسنة 2018.

وأكدت أن وزارة الداخلية سوف تتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاه من قام بنشر هذه الاشاعات، مهيبة بالجميع تحري الدقة في نشر الأخبار، ومؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي أي استفسارات على مدار الساعة.

